Энергетики «Россети Московский регион» в сжатые сроки увеличили мощности учреждениям здравоохранения столицы, перепрофилированным для диагностики COVID-19 и лечения больных коронавирусной инфекцией. Комплекс проведенных мероприятий необходим для бесперебойной работы медицинского оборудования.

Так, для ГБУЗ «Диагностический центр (Центр лабораторных исследований) Департамента здравоохранения г.Москвы» на Варшавском шоссе выполнены пуско-наладочные работы на двух новых кабельных линиях и выдана дополнительная мощность 150 кВт, которой достаточно, чтобы обеспечить качественным электроснабжением диагностическое оборудование.

В течение недели были выполнены работы по реконструкции трансформаторной подстанции и прокладке кабельных линий 0,4 кВ для ГБУЗ «НППЦ им З.П. Соловьева ДМЗ». Медучреждению выделены 422,32 кВт дополнительной мощности.

В течение 10 дней реализован комплекс мероприятий по технологическому присоединению одного из корпусов ГКБ №15 в Выхино. За это время утверждена техническая документация, проложены четыре кабельные линии напряжением 10 кВ и установлена новая трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами по 1250 кВА и комбинированными сборками низкого напряжения. Присоединенная мощность – 1609 кВт.

Обеспечение необходимыми мощностями учреждений здравоохранения, перепрофилированными во время пандемии для диагностики и помощи инфицированным COVID-19 больным, в компании «Россети Московский регион» считают сверхважной задачей, способствующей борьбе с опасной болезнью.

Кроме того, на основании Приказа № 128 от 23.03.2020 г., подписанного Генеральным директором группы компаний «Россети» Павлом Ливинским, под особый контроль взято энергоснабжение ключевых инфраструктурных и социальных объектов. В частности на территории Москвы и Подмосковья под особым контролем энергетиков «Россети Московский регион» находятся: 974 медучреждения; 161 объект, обеспечивающий предоставление государственных и муниципальных услуг; 989 объектов, обеспечивающих население сотовой связью и доступом в интернет.