До введения режима повышенной готовности в регионе в рамках выполнения инвестиционной программы специалисты филиала «Владимирэнерго» выполнили комплекс работ по обновлению энергообъектов, питающих потребителей в сельских населённых пунктах Владимирской области.

Так, в трёх деревнях Меленковского района энергетиками было заменено более 18 км распределительных сетей 0,4 кВ. Вместо провода старого поколения на новых бетонных опорах был смонтирован более высокотехнологичный самонесущий изолированный (СИП). В эксплуатации он более надёжен, долговечен и безопасен. Благодаря проведённой реконструкции были повышены надёжность и качество электроснабжения более 1100 жителей в деревнях Большой Приклон, Воютино и Урваново.

Всего в текущем году в различных районах Владимирской области филиал «Владимирэнерго» планирует модернизировать свыше 380 км воздушных линий 6-10-0,4 кВ.

На текущий момент в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки энергетики «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» соблюдают режим "технологической тишины", обеспечивая при этом постоянный контроль за бесперебойной работой электросетевого комплекса с соблюдением всех необходимых мер по противодействию распространению вирусной инфекции.