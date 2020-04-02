Системный оператор Нидерландов и Германии TenneT объявил о своих планах ежегодно инвестировать в энергосистемы обеих стран € 4-5 млрд в течение следующих четырех лет в связи с постепенным отказом от использования угольных ТЭС и АЭС и ростом количества шельфовых ВЭС.

В 2019 г. инвестиции TenneT в электрические сети превысили уровень 2018 г. (€ 2,25 млрд) и составили € 3,1 млрд, из которых € 1,1 млрд – в Нидерландах и € 1,93 млрд – в Германии. Еще в 2019 г. пропускная способность сетевой инфраструктуры в управлении TenneT превысила планы правительства Германии на 2020 г. по увеличению установленной мощности ВЭС, размещенных в Северном море. Так, суммарная пропускная способность только 12 действующих кабельных соединений, передающих в национальную энергосистему электроэнергию, выработанную шельфовыми ВЭС, размещенными в Северном море, составила 7,132 ГВт; в то время как правительство Германии поставило цель увеличить установленную мощность ВЭС в Северном и Балтийском морях до 6,5 ГВт к 2020 г. К концу 2025 г. TenneT будут реализованы проекты еще трех подводных кабельных соединений, после чего пропускная способность электрических связей, проложенных в Северном море, увеличится до 10 ГВт.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology