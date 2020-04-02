Решение об остановке работ на строительных объектах должны принимать региональные власти, при этом нужно определить, какие стройки приостанавливать нельзя, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом в четверг сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на всероссийском селекторном совещании по нацпроектам "Жилье и городская среда" и "Безопасные и качественные дороги".

"Вопрос того, нужно ли останавливать стройки, должен решаться непосредственно в регионах. Министерство строительства Российской Федерации совместно с Министерством труда сейчас готовит разъяснительную документацию, однако каждый из вас должен решить, на каких строительных объектах в регионе работу останавливать нельзя", - привела пресс-служба вице-премьера его слова.

Хуснуллин также отметил, что к решению этого вопроса нужно подойти комплексно. "Если стройка продолжается, то нужно решать вопрос и поставки стройматериалов на площадки", - пояснил он.

Кроме того, по словам вице-премьера, в строительной отрасли существует ряд работ, которые можно выполнять удаленно, в том числе подготовку градостроительной документации и проектирование объектов. "Прошу вас наладить эту работу, чтобы по окончании кризиса можно было максимально оперативно выходить на строительную площадку", - добавил Хуснуллин.

Он также подчеркнул, что в текущий момент необходимо создавать задел на будущее, который обеспечит рывок строительной отрасли по окончании кризиса.