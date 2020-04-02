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Законотворчество (постановления)

Хуснуллин поручил регионам определить, какие стройки нельзя останавливать

Решение об остановке работ на строительных объектах должны принимать региональные власти, при этом нужно определить, какие стройки приостанавливать нельзя, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом в четверг сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на всероссийском селекторном совещании по нацпроектам "Жилье и городская среда" и "Безопасные и качественные дороги".

"Вопрос того, нужно ли останавливать стройки, должен решаться непосредственно в регионах. Министерство строительства Российской Федерации совместно с Министерством труда сейчас готовит разъяснительную документацию, однако каждый из вас должен решить, на каких строительных объектах в регионе работу останавливать нельзя", - привела пресс-служба вице-премьера его слова.

Хуснуллин также отметил, что к решению этого вопроса нужно подойти комплексно. "Если стройка продолжается, то нужно решать вопрос и поставки стройматериалов на площадки", - пояснил он.

Кроме того, по словам вице-премьера, в строительной отрасли существует ряд работ, которые можно выполнять удаленно, в том числе подготовку градостроительной документации и проектирование объектов. "Прошу вас наладить эту работу, чтобы по окончании кризиса можно было максимально оперативно выходить на строительную площадку", - добавил Хуснуллин.

Он также подчеркнул, что в текущий момент необходимо создавать задел на будущее, который обеспечит рывок строительной отрасли по окончании кризиса.

"Подписан антикризисный план, в котором предусмотрен ряд мер, в том числе и по строительной отрасли. Прошу всех руководителей регионов внедрять принятые меры, чтобы не допустить значительного снижения строительства в регионе. Кроме того, мы продолжаем работать над новым пакетом антикризисных мер, поэтому ждем от вас предложений", - добавил зампред правительства.

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Компания: ТАСС

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