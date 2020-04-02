Жатайская судоверфь вошла в реестр резидентов ТОР "Якутия"

АО «Жатайская судоверфь» 31 марта подписало с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Якутия» и вошла в список резидентов, сообщает ЯСИА пресс-служба министерства экономики республики.

Инвестор реализует проект строительства высокотехнологичной Жатайской судоверфи с объемом инвестиций более 5 млрд рублей, созданием более 600 рабочих мест. На судоверфи планируется выпускать до 10 речных судов в год и создать комплекс по утилизации списанных судов.​

Напоминаем, что 15 февраля подписано постановление правительства РФ о распространении режима ТОР «Якутия» на территории земельных участков АО «Жатайская судоверфь». Также документом предусматривается создание инженерной инфраструктуры для нужд Жатайской судоверфи с привлечением 423,27 млн рублей из федерального бюджета.

По информации АО «Жатайская судоверфь»: «Статус резидента ТОР «Якутия» дает судоверфи массу возможностей. Это и льготы по налогам и, самое главное, помощь в подключении к сетям ресурсоснабжающих компаний. Данная поддержка крайне важна на начальной стадии реализации проекта по созданию судостроительных мощностей в Якутии».​

Министерство экономики Якутии продолжает создавать условия для реализации инвестиционных проектов несырьевого сектора экономики.

В декабре 2019 года подана еще одна заявка на территорию туристско-рекреационного кластера «Северная мозаика», в частности, инвестиционного проекта «Создание круглогодичного детского лагеря «Полярная звезда» с объемом инвестиций 1,6 млрд рублей и созданием 138 рабочих мест.

В ближайшей перспективе прорабатываются проекты Якутского транспортно-логистического узла в п. Нижний Бестях и перерабатывающие проекты в Западной Якутии.