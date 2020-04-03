Александр Новак: "Наша нефть достаточно конкурентоспособна"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о работе топливно-энергетического комплекса страны в условиях текущей ситуации, связанной с распространением в мире коронавирусной инфекции.

Министр сообщил, что в России наблюдается снижение потребления электроэнергии в сопоставимом виде с тем, как это было бы без введения режима самоизоляции, на 5%. Снижение спроса на бензин и дизельное топливо на АЗС в Москве составляет 20-30%, в других городах – 10-15%.

«Но я хотел бы сравнить с Европой, например, которая уже более длительный период проходит таких режимов самоизоляции, введения карантинов. Например, в Бельгии снижение потребления нефтепродуктов на заправочных станциях достигло 70%, то есть фактически больше двух третей сокращение составило», – сказал Александр Новак.

Говоря о влиянии сделки ОПЕК+ на ситуацию на рынке нефти, Министр отметил, что сейчас идет много дискуссий по этому вопросу, но основным фактором, влияющим на снижение цен на нефть, является коронавирус.

«Могу вам сказать точно, сама сделка ОПЕК на сегодняшних день в таких условиях, как сегодня, абсолютно не имела бы никакого действия, даже те предложения, которые предлагала Саудовская Аравия – снижение добычи на 1,5 миллиона баррелей. Я просто приведу вам цифры, которые сегодня на рынке мы наблюдаем. Сегодня сокращение мирового потребление нефти составляет уже от 10 до 15 миллионов баррелей сутки. То есть представьте, это в 10 раз больше, чем обсуждалось 6 марта в Вене. 1,5 миллиона не спасло бы ситуацию. Поэтому то, что предлагала именно Россия – взять паузу на месяц или на три, продлить действие соглашения, не выходить из соглашения. Мы как раз и предлагали сохранить действие соглашения. И через две-три недели мы бы увидели, насколько изменилась ситуация на рынке, и мы принимали совершенно другие решения. Наша позиция, на мой взгляд, она была абсолютно обоснованная», – рассказал Александр Новак.

На вопрос о наращивании добычи нефти в России, Министр ответил, что это нецелесообразно в текущей ситуации. Александр Новак подчеркнул, что Минэнерго ведет постоянный мониторинг ситуации и находится на связи с компаниями.

«Что важно, что отмечают наши компании, – сейчас апрельские объемы нашей продукции размещены в полном объеме, несмотря на то, что сократилось потребление на нефтеперерабатывающих заводах Европы. Наша нефть достаточно конкурентоспособна, и мы на апрель месяц не видим проблем с размещением», – сообщил Министр.

Полную версию интервью читайте здесь.