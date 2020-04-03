Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью Наиле Аскер-Заде для программы «Вести в 20:00» на телеканале «Россия 1» и телеканала "Россия 24" рассказал о том, как работают предприятия ТЭК России в условиях распространения в мире коронавирусной инфекции, повлияло ли это на российский нефтяной экспорт и розничные цены на топливо, а также о целях Энергетической стратегии России до 2035 года.

По словам главы Минэнерго России, в текущих условиях предприятия ТЭК продолжают свою стабильную работу.

«Безусловно, режим изоляции внес корректировку в функционирование отраслей ТЭК. При этом предприятия с непрерывным характером производства продолжают штатную работу, порядка 70% управленческого персонала переведено в режим удаленной работы с использованием IT-технологий. Что касается предприятий топливной сферы, то они стабильно обеспечивают АЗС качественным топливом в соответствии со спросом, также внедряются современные методы удаленных расчётов, в том числе за покупку нефтепродуктов», - отметил Министр.

Он добавил, что основной задачей на топливном рынке остается сохранение изменения цен на АЗС не выше, чем на уровень инфляции. По словам Министра, цена на бензин год к году изменилась всего на 2%, что ниже текущего уровня инфляции.

При этом министерство наблюдает значительные изменения, происходящие на топливном рынке в Европе, где спрос упал на 30-40%.

«На нефтяном рынке спрос также падает, на 10-15%. Мы надеемся, что в течение нескольких месяцев с постепенным увеличением экономической активности спрос все же будет нарастать», - сказал Александр Новак.

В то же время российские производители нефти продолжают стабильно обеспечивать сырьем не только внутренний, но и внешний рынок, продолжил он.

«Российские производители нефти имеют достаточно диверсифицированную инфраструктуру, мы в полном объеме обеспечиваем потребности внутреннего рынка, продукция продолжает реализовываться на экспорт. Если же говорить о месторождениях, которые были введены в эксплуатацию давно, на них себестоимость добычи колеблется в пределах $3-7 за баррель, на новых месторождениях - уже около $15-20 за бочку», - пояснил Александр Новак.

Важную роль в развитии ТЭК России сыграет разработанная Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, подчеркнул Министр.

«При ее разработке рассматривались различные стресс-сценарии. Она включает несколько ключевых целей, поставленных Президентом, в первую очередь, направленых на социально-экономическое развитие страны. Энергостратегия, в частности, предусматривает увеличение объемов производства энергоресурсов, электроэнергии, рост доступности и качества предоставления услуг для внутреннего рынка, диверсификацию экспорта, освоение новых рынков продукции с добавленной стоимостью, развитие магистральной и распределенной инфраструктуры для обеспечения доступных и качественных услуг для каждого жителя нашей страны», - рассказал глава Минэнерго России.

Особое место в ней, по его словам, занимает увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ).

«Одной из целей Энергостратегии является развитие производства СПГ и увеличение доли России на мировых рынках с 8% до 15-20%. Наши мощности уже достигают 30 млн тонн, к 2035 году мы можем выйти уже на производство от 80 до 140 млн тонн в год. При этом строительство заводов будет осуществляться с применением отечественных технологий», - отметил Министр.

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