Независимый системный оператор штатов Новой Англии* ISO New England (ISO-NE) проанализировал динамику цен на оптовом рынке с 2003 г. По данным ISONE, в 2019 г. зафиксированы исторический минимум спроса на электроэнергию и самый низкий рыночный оборот.

По предварительным данным, общий объем продаж электроэнергии на энергорынке за 2019 г. составил $ 4,10 млрд, что немного ниже предыдущего минимума в $ 4,13 млрд, зафиксированного в 2016 г. В 2018 г. суммарный оборот рынка был значительно выше – $ 6,04 млрд, а максимальный показатель зафиксирован в 2008 г. и составил $ 12,1 млрд Средняя цена электроэнергии на балансирующем рынке (Real-Time Energy Market) упала на 30% по сравнению с 2018 г. – до $ 30,67 за МВт*ч, что чуть выше самого низкого среднегодового значения $ 28,94 за МВт*ч, зафиксированного в 2016 г. Самая низкая среднемесячная стоимость 1 МВт*ч электроэнергии за оцениваемый период в 2019 г. зафиксированы в: октябре – $ 20,37, сентябре – $ 20,45, июне – $ 22,43, мае – $ 22,89, августе – $ 23,58.

Спрос на электроэнергию в 2019 г. снизился до 119 159 ГВт*ч по сравнению с 123 472 ГВт*ч в 2018 г. и достиг самого низкого значения с 2000 г. Почасовое потребление в 2019 г. составило в среднем примерно 13 600 МВт*ч, что является самым низким показателем с момента запуска текущей структуры рынка. Основной причиной снижения стали погодные условия, когда в регионе в течение года не было ни экстремальных холодов, ни сильной жары. Кроме того, на спрос повлияли меры по повышению энергоэффективности и активное использование потребителями малых солнечных установок категории behind-the meter, т.е. не подключенных к энергосистеме и не учитываемых ISO-NE. В 2019 г. суммарная выработка таких солнечных установок составила 2 456 ГВт*ч. Важным фактором, способствовавшим снижению цен на электроэнергию в 2019 г., стало падение стоимости природного газа на 34% по сравнению с 2018 г. При этом газовые ТЭС в течение 2019 г. обеспечивали около 48,5% всех поставок электроэнергии по региону, если не учитывать импорт из соседних штатов и Канады.

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* Новая Англия (New England) – регион на северо-востоке США, включающий в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт