2 апреля, Президент РФ В. В. Путин выступил с новым обращением к нации. В своей речи он объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. По словам Президента, текущая нерабочая неделя и режим самоизоляции граждан позволили «выиграть время» для борьбы с распространением вируса COVID-2019. Однако, по сведениям экспертов – пик эпидемии еще не пройден. В связи с этим, предпринимаемые меры и ограничения будут продлены на столь долгий срок с возможностью ситуативной корректировки. Представители кабельной промышленности, претерпевающие большие потери уже сейчас, осуществляют неоднократные попытки обратить внимание Правительства РФ на критические проблемы для работы и существования отраслевого рынка, по причине вводимых ограничений и требований об остановке работы. Сегодня, Ассоциация «Электрокабель» направила официальное письмо Министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с просьбой о введении дополнительных мер поддержки участников кабельного рынка.

Напомним, что ранее Ассоциация «Электрокабель» уже обращалась к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, с аналогичными предложениями. Документ подробно описывал сложившуюся ситуацию, отмечая, что на данный момент, Правительство РФ не внесло изменения в список товаров первой необходимости, в перечне которого отсутствует кабельная и электротехническая продукция. Дополнительные ограничения на транспортные компании и ограничения региональных властей привели к практически полной остановке в работе всех кабельных производителей России.

Ассоциация «Электрокабель», объединяющая в себе ведущих представителей отрасли, продолжает активную работу по организации устойчивых каналов взаимодействия между органами власти всех уровней и кабельными предприятиями в целях формирования мер поддержки кабельной отрасли, оперативного обмена и консолидации информации о ситуации на кабельных предприятиях. Так, 2 апреля Ассоциацией был запущен оперативный отраслевой Антикризисный Штаб, который будет отвечать за поддержку предприятий в кризисных условиях, в частности в работе с региональными и местными органами власти.

Координатор Антикризисного Штаба Максим Третьяков обещает, что будут предприняты и другие меры:

«Мы внимательно изучили вчерашнее послание президента и прочитали соответствующий указ. Там есть параграф о полномочиях регионов. Сейчас мы занимаемся сбором информации, будем налаживать коммуникацию с губернаторами, чтобы они не препятствовали работе ключевых производителей ПВХ. Сегодня наша цель - сделать все, чтобы те кабельщики, кто хочет и может работать, продолжали работать. Мы уже поняли, что есть те, кто по эту сторону вируса и те, кто по другую. Мы - по эту, мы с ним лицом к лицу, к сожалению. Мы поставлены в такие условия. И вирус - не один, он пришел к нам с братцем кризисом. А единственный верный способ справиться с любым кризисом - это постоянно считать, собирать статистику и анализировать происходящее. Поэтому настает время собирать цифры. На днях мы приступим к сбору данных предприятий и составлению прогнозов. Когда все это закончится, мы сможем прояснить картинку на рынке, что поможет предприятиям».



Максим Третьяков

В письме Министру промышленности и торговли РФ, Ассоциация «Электрокабель» отмечает отрицательные факторы в работе кабельной промышленности, причины их существования, а также возможные последствия, которые грозят возникновением дефицита широкой номенклатуры кабелей и резким ростом цен, что затруднит реализацию важнейших строительных проектов. Антикризисный Штаб разъясняет, что отрасль сталкивается с дефицитом сырья в силу того, что поставщики для непрерывных кабельных производств вынуждены останавливаться и прекращать отгрузки. Документ содержит просьбы не препятствовать работе смежных с непрерывными производств и предлагает широкий список предложений поддержки всех участников рынка на федеральном и региональных уровнях.