RusCable Insider Digest #166
3 апреля 2020, 13:48
Рубрика: Новости портала
Метки: АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, НОВОСТИ, КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19
Отрасль: Кабельная промышленность
2 апреля, Президент РФ В. В. Путин выступил с новым обращением к нации. В своей речи он объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. По словам Президента, текущая нерабочая неделя и режим самоизоляции граждан позволили «выиграть время» для борьбы с распространением вируса COVID-2019. Однако, по сведениям экспертов – пик эпидемии еще не пройден. В связи с этим, предпринимаемые меры и ограничения будут продлены на столь долгий срок с возможностью ситуативной корректировки. Представители кабельной промышленности, претерпевающие большие потери уже сейчас, осуществляют неоднократные попытки обратить внимание Правительства РФ на критические проблемы для работы и существования отраслевого рынка, по причине вводимых ограничений и требований об остановке работы. Сегодня, Ассоциация «Электрокабель» направила официальное письмо Министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с просьбой о введении дополнительных мер поддержки участников кабельного рынка.
Напомним, что ранее Ассоциация «Электрокабель» уже обращалась к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, с аналогичными предложениями. Документ подробно описывал сложившуюся ситуацию, отмечая, что на данный момент, Правительство РФ не внесло изменения в список товаров первой необходимости, в перечне которого отсутствует кабельная и электротехническая продукция. Дополнительные ограничения на транспортные компании и ограничения региональных властей привели к практически полной остановке в работе всех кабельных производителей России.
Ассоциация «Электрокабель», объединяющая в себе ведущих представителей отрасли, продолжает активную работу по организации устойчивых каналов взаимодействия между органами власти всех уровней и кабельными предприятиями в целях формирования мер поддержки кабельной отрасли, оперативного обмена и консолидации информации о ситуации на кабельных предприятиях. Так, 2 апреля Ассоциацией был запущен оперативный отраслевой Антикризисный Штаб, который будет отвечать за поддержку предприятий в кризисных условиях, в частности в работе с региональными и местными органами власти.
Координатор Антикризисного Штаба Максим Третьяков обещает, что будут предприняты и другие меры:
«Мы внимательно изучили вчерашнее послание президента и прочитали соответствующий указ. Там есть параграф о полномочиях регионов. Сейчас мы занимаемся сбором информации, будем налаживать коммуникацию с губернаторами, чтобы они не препятствовали работе ключевых производителей ПВХ. Сегодня наша цель - сделать все, чтобы те кабельщики, кто хочет и может работать, продолжали работать.
Мы уже поняли, что есть те, кто по эту сторону вируса и те, кто по другую. Мы - по эту, мы с ним лицом к лицу, к сожалению. Мы поставлены в такие условия. И вирус - не один, он пришел к нам с братцем кризисом. А единственный верный способ справиться с любым кризисом - это постоянно считать, собирать статистику и анализировать происходящее. Поэтому настает время собирать цифры. На днях мы приступим к сбору данных предприятий и составлению прогнозов. Когда все это закончится, мы сможем прояснить картинку на рынке, что поможет предприятиям».
Максим Третьяков
В письме Министру промышленности и торговли РФ, Ассоциация «Электрокабель» отмечает отрицательные факторы в работе кабельной промышленности, причины их существования, а также возможные последствия, которые грозят возникновением дефицита широкой номенклатуры кабелей и резким ростом цен, что затруднит реализацию важнейших строительных проектов. Антикризисный Штаб разъясняет, что отрасль сталкивается с дефицитом сырья в силу того, что поставщики для непрерывных кабельных производств вынуждены останавливаться и прекращать отгрузки. Документ содержит просьбы не препятствовать работе смежных с непрерывными производств и предлагает широкий список предложений поддержки всех участников рынка на федеральном и региональных уровнях.
Ниже мы приводим полный текст документа:
В соответствии с Указом Президента РФ No239 от 02.04.2020 г. «Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции» нерабочими объявлены дни с 3 апреля по 30 апреля 2020 года. Согласно указу, как этому, так и Указу Президента РФ No206, предприятия непрерывного производства могут продолжать свою деятельность.
Тем не менее, компании, работающие в сфере кабельной промышленности, относящиеся к непрерывному производству, остановили или планируют в ближайшее время остановить свою деятельность.
Причин тому две. Первая - остановка деятельности поставщиков кабельных заводов и транспортных компаний, которые не относятся к непрерывному производству. Вторая - различные ограничения со стороны региональных властей.
Последствия задержки поставок будут серьезными. Остановка предприятий грозит возникновением дефицита широкой номенклатуры кабелей, завышением цен на остатки продукции, имеющейся на складах. Это, несомненно, затруднит реализацию важнейших проектов. Например, в условиях, когда отдано распоряжение не приостанавливать работу строек по национальным проектам, возникнут перебои с поставками кабельной продукции. Необходимо обеспечить объекты энергетики материалами для экстренных аварийных случаев, обеспечить работу волоконно- оптических линий связи.
В связи с вышеизложенным просим Вас:
1. Поддержать отнесение к непрерывно действующим организациям заводов, осуществляющих производство кабельно-проводниковой продукции. Просим Вас поддержать внесение соответствующих дополнений в письмо Минтруда России от 27.03.2020 3 14-4/10/П-2741.
2. Дать разъяснения высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации относительно необходимости выдавать соответствующие разрешения отдельным предприятиям-производителям КПП региона на продолжение ведения деятельности в условиях проведения противоэпидемиологических мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
При этом, в случае введения в субъекте Российской Федерации системы пропусков населению, просим также оказать содействие в обеспечении работников предприятий кабельной промышленности такими пропусками при условии соблюдения работодателями всех рекомендованных мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции (измерение температуры у работников предприятия, дезинфекция помещений предприятий, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и др. рекомендаций Роспотребнадзора).
3. Для недопущения срыва сроков поставки кабеля на объекты строительства повышенной социальной значимости, объекты и изделия военного назначения, энергетические объекты, считаем необходимым субъектам Российской Федерации объявить мораторий на введение ограничений транспортного сообщения между субъектами Российской Федерации для доставки необходимой продукции кабельных заводов.
В приложении к письму: перечень кабельных заводов-членов НП «Ассоциация «Электрокабель».
С уважением,
Генеральный директор Сахарова Н.В.
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