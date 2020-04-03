Гендиректором "Вымпелкома" стал Александр Торбахов

Бывший советник президента Сбербанка Александр Торбахов назначен генеральным директором "Вымпелкома" (бренд "Билайн"). Об этом говорится в сообщении материнского холдинга Veon.

В компании уточняют, что к исполнению своих полномочиям Торбахов приступит с 6 апреля.

Ранее сообщалось, что совет директоров "Вымпелкома"рассмотрит в пятницу, 3 апреля, вопрос о возможном назначении нового генерального директора.

В сообщении компании говорилось, что в повестке заседания совета директоров значится только этот вопрос.

В компании ТАСС не стали комментировать эту информацию.

В феврале материнский холдинг Veon объявил о том, что гендиректор "Вымпелкома" Василь Лацанич досрочно покинет компанию в июне. На эту должность он был назначен в начале 2018 года. На время, пока Veon ищет замену Лацаничу, исполняющим обязанности гендиректора компании был назначен Виктор Бирюков, который также занимает должность исполнительного вице-президента по юридической поддержке, взаимодействию с органами государственной власти и комплаенсу.