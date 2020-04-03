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Инвестиции (проекты)

Новое здание Минэнерго введут в эксплуатацию в 2021 году

Новое здание Минэнерго введут в эксплуатацию в 2021 году

3 апреля 2020, 17:50
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, МИНЭНЕРГО
Отрасль: Строительство 

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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Министерства энергетики обеспечить финансирование из бюджета для завершения реконструкции здания в Москве, куда Минэнерго ранее планировало переехать. Ввод в эксплуатацию состоится в 2021 году, говорится в тексте поручения.

"Осуществить в 2020-2021 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в реконструкцию объекта капитального строительства", - отмечается в сообщении.

Сметная стоимость работ составляет 2 млрд рублей, из которых 372,5 млн рублей будут потрачены в 2020 году, а 38,8 млн рублей - в 2021 году. Из текста документа следует, что 1,59 млрд рублей уже были выплачены в 2013-2018 годах.

Здание площадью 24 тыс. кв. метров расположено в Москве по адресу: улица Большая Пироговская, дом 23, строение 2.

Минэнерго ранее отмечало, что здание должны были ввести в эксплуатацию в 2018 году, но подрядчик - ООО "Строительная компания-2000" - не исполнил обязательства по оплате уже выполненных субподрядными организациями работ и позднее был признан банкротом. Таким образом, срок введения здания в эксплуатацию перенесли на три года.

Сейчас Минэнерго располагается на улице Щепкина, дом 42. В этом же здании находится государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос".

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Компания: ТАСС

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