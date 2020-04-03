RusCable Review #35
3 апреля 2020, 09:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ДАНИЯ, НОРВЕГИЯ, Skagerrak
Отрасль: Электроэнергетика
Начиная с февраля 2019 г. зарегистрированы три случая технологических нарушений на подземной части трансграничного соединения Skagerrak 4 (SK4)* на территории Дании.
Причины нарушений пока не установлены. Для того чтобы свести к минимуму риск повторных сбоев в работе SK4, принято решение о снижении нагрузки соединения с 1 700 до 1 450 МВт. Техническое решение, выбранное при сооружении SK4, обусловило различные величины пропускной способности соединения в зависимости от направления поставок электроэнергии (мощности). Как правило, пропускная способность SK4 в прямом (первичном) направлении составляет 1 450 МВт, а в обратном (вторичном) – 950 МВт, с возможной сменой направления максимальных перетоков мощности, но для этого необходимо произвести переключения в установках, на которые требуется несколько дней.
В настоящее время в целях увеличения передаваемой мощности системные операторы Норвегии Statnett и Дании Energinet работают по нескольким направлениям:
Участники энергорынка будут проинформированы через информационную систему NUCS (Nordic Availability Collection System) о мероприятиях, реализуемых на SK4, и о их влиянии на пропускную способность соединения в каждом из направлений.
Информационно-аналитический ресур, EE Online
* SK4 соединяет энергосистемы Норвегии и Дании.
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