Начиная с февраля 2019 г. зарегистрированы три случая технологических нарушений на подземной части трансграничного соединения Skagerrak 4 (SK4)* на территории Дании.

Причины нарушений пока не установлены. Для того чтобы свести к минимуму риск повторных сбоев в работе SK4, принято решение о снижении нагрузки соединения с 1 700 до 1 450 МВт. Техническое решение, выбранное при сооружении SK4, обусловило различные величины пропускной способности соединения в зависимости от направления поставок электроэнергии (мощности). Как правило, пропускная способность SK4 в прямом (первичном) направлении составляет 1 450 МВт, а в обратном (вторичном) – 950 МВт, с возможной сменой направления максимальных перетоков мощности, но для этого необходимо произвести переключения в установках, на которые требуется несколько дней.

В настоящее время в целях увеличения передаваемой мощности системные операторы Норвегии Statnett и Дании Energinet работают по нескольким направлениям:

оценка, какое из направлений перетоков мощности (исходя из социальноэкономических критериев) должно быть первичным;

работа по увеличению величины перетоков мощности во вторичном направлении до уровня первичного;

изъятие образцов прибрежного кабеля SK4 на датской стороне для более точного анализа его технического состоянии, что даст возможность определить необходимость дальнейших мер. На этот период доступная для торговли пропускная способность SK4 будет снижена в течение нескольких недель.

Участники энергорынка будут проинформированы через информационную систему NUCS (Nordic Availability Collection System) о мероприятиях, реализуемых на SK4, и о их влиянии на пропускную способность соединения в каждом из направлений.

Информационно-аналитический ресур, EE Online

* SK4 соединяет энергосистемы Норвегии и Дании.