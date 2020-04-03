Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на заседании Правительства представил проект Энергетической стратегии России на период до 2035 года.

В начале заседания Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин обратил внимание на то, что современная энергетика – это высокотехнологичная, наукоемкая отрасль, а топливно-энергетический комплекс – одна из основ национальной экономики, в нем формируется значительная часть бюджетных доходов, он является крупнейшим заказчиком товаров, услуг и высоких технологий.

«Топливно-энергетический комплекс должен вносить максимальный вклад в социально-экономическое развитие нашей страны, способствовать укреплению позиций России в мировой энергетике. Это особенно важно сейчас, в условиях высокой волатильности рынков нефти и газа. Глобальная экономика замедляется, и, соответственно, спрос на энергоносители падает. Но, как и все остальные, этот кризис, спровоцированный в том числе распространением коронавируса, завершится. Мы должны работать на будущее, правильно оценивать изменения, которые происходят в мировой энергетике, – с учетом развития технологий, структуры производства, спроса. Уже сейчас планировать свои действия на период восстановления глобальных рынков. И выстраивать энергетическую политику государства», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Выступая с докладом, Александр Новак сделал упор на вклад, который реализация Энергетической стратегии внесет в достижение национальных целей развития, определенных указом Президента Российской Федерации.

В частности, он отметил, что достижение национальных целей будет реализовано посредством обеспечения потребностей социально-экономического развития страны продукцией и услугами отраслей ТЭК, развития и диверсификация энергетического экспорта, модернизации, развития и повышения доступности инфраструктуры, достижение технологической независимости и повышения конкурентоспособности отраслей ТЭК, цифровой трансформации российской энергетики.

Для этого в Энергетической стратегии, в том числе, предусматривается:

повышение эффективности, доступности и качества удовлетворения внутреннего спроса на нефтепродукты, газомоторное топливо, электроэнергию;

дальнейшее развитие производства сжиженного природного газа (СПГ), формирование СПГ-кластера на полуострове Ямал и Гыдан и шести нефтегазохимических кластеров, развитие производства и потребления водорода и гелия с последующим вхождением России в число мировых лидеров водородной энергетики по его производству и экспорту;

развитие газотранспортной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке с возможностью ее интеграции в единую сеть газификации, упрощение технологического присоединения к сетям;

повышение инновационной активности компаний ТЭК;

внедрение цифровых технологий в государственное управление, создание и внедрение интеллектуальных систем учета электрической энергии и управления электрическими сетями, реализация Национальной технологической инициативы по направлению «Энерджинет».

«В Энергостратегии предусмотрено повышение уровня газификации субъектов Российской Федерации до 83% с учетом особенностей региональных топливно-энергетических балансов; обеспечение надежности и качества энергоснабжения потребителей на уровне лучших зарубежных практик; развитие магистральной и газотранспортной инфраструктуры Восточной Сибири и на Дальнем Востоке с возможностью ее интеграции в единую систему газоснабжения России; упрощение технического присоединения к энергетической инфраструктуре, в том числе в приоритете земельных участков для жилищного строительства», - рассказал Министр о части положений Стратегии.

Александр Новак сообщил, что при разработке проекта Энергетической стратегии проведен анализ вызовов, угроз и рисков энергетической безопасности и развития энергетики, в том числе рассмотрен стресс-сценарий, учитывающий текущее состояние рынка и значительное снижение спроса на энергоресурсы в краткосрочной перспективе.

Важной задачей сегодня Минэнерго России считает ежедневный мониторинг ситуации, а стратегически поставлена задача создания эффективной системы управления рисками энергетической безопасности.

В завершение Александр Новак подчеркнул, что Энергетическая стратегия является основополагающим документом в сфере энергетики, ее положения будут детализированы и конкретизированы в плане реализации на среднесрочный период, генеральных схемах развития отраслей ТЭК и в других документах стратегического и перспективного планирования в сфере энергетики.

По итогам заседания Правительства Российской Федерации проект Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года был одобрен.

Полный текст доклада Александра Новака на заседании Правительства Российской Федерации по вопросу «О проекте Энергетической стратегии на период до 2035 года» размещен в разделе «Доклады и презентации».

Проект Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года размещен по ссылке.