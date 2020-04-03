RusCable Insider Digest #166
3 апреля 2020, 09:50
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ТЭК
Отрасль: Электроэнергетика Нефтегазовая промышленность
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на заседании Правительства представил проект Энергетической стратегии России на период до 2035 года.
В начале заседания Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин обратил внимание на то, что современная энергетика – это высокотехнологичная, наукоемкая отрасль, а топливно-энергетический комплекс – одна из основ национальной экономики, в нем формируется значительная часть бюджетных доходов, он является крупнейшим заказчиком товаров, услуг и высоких технологий.
«Топливно-энергетический комплекс должен вносить максимальный вклад в социально-экономическое развитие нашей страны, способствовать укреплению позиций России в мировой энергетике. Это особенно важно сейчас, в условиях высокой волатильности рынков нефти и газа. Глобальная экономика замедляется, и, соответственно, спрос на энергоносители падает. Но, как и все остальные, этот кризис, спровоцированный в том числе распространением коронавируса, завершится. Мы должны работать на будущее, правильно оценивать изменения, которые происходят в мировой энергетике, – с учетом развития технологий, структуры производства, спроса. Уже сейчас планировать свои действия на период восстановления глобальных рынков. И выстраивать энергетическую политику государства», – подчеркнул Михаил Мишустин.
Выступая с докладом, Александр Новак сделал упор на вклад, который реализация Энергетической стратегии внесет в достижение национальных целей развития, определенных указом Президента Российской Федерации.
В частности, он отметил, что достижение национальных целей будет реализовано посредством обеспечения потребностей социально-экономического развития страны продукцией и услугами отраслей ТЭК, развития и диверсификация энергетического экспорта, модернизации, развития и повышения доступности инфраструктуры, достижение технологической независимости и повышения конкурентоспособности отраслей ТЭК, цифровой трансформации российской энергетики.
Для этого в Энергетической стратегии, в том числе, предусматривается:
«В Энергостратегии предусмотрено повышение уровня газификации субъектов Российской Федерации до 83% с учетом особенностей региональных топливно-энергетических балансов; обеспечение надежности и качества энергоснабжения потребителей на уровне лучших зарубежных практик; развитие магистральной и газотранспортной инфраструктуры Восточной Сибири и на Дальнем Востоке с возможностью ее интеграции в единую систему газоснабжения России; упрощение технического присоединения к энергетической инфраструктуре, в том числе в приоритете земельных участков для жилищного строительства», - рассказал Министр о части положений Стратегии.
Александр Новак сообщил, что при разработке проекта Энергетической стратегии проведен анализ вызовов, угроз и рисков энергетической безопасности и развития энергетики, в том числе рассмотрен стресс-сценарий, учитывающий текущее состояние рынка и значительное снижение спроса на энергоресурсы в краткосрочной перспективе.
Важной задачей сегодня Минэнерго России считает ежедневный мониторинг ситуации, а стратегически поставлена задача создания эффективной системы управления рисками энергетической безопасности.
В завершение Александр Новак подчеркнул, что Энергетическая стратегия является основополагающим документом в сфере энергетики, ее положения будут детализированы и конкретизированы в плане реализации на среднесрочный период, генеральных схемах развития отраслей ТЭК и в других документах стратегического и перспективного планирования в сфере энергетики.
По итогам заседания Правительства Российской Федерации проект Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года был одобрен.
Полный текст доклада Александра Новака на заседании Правительства Российской Федерации по вопросу «О проекте Энергетической стратегии на период до 2035 года» размещен в разделе «Доклады и презентации».
Проект Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года размещен по ссылке.
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