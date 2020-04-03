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Инвестиции (проекты)

Проекты новых объектов на горнолыжных курортах СКФО должны быть утверждены к сентябрю

Проекты новых объектов на горнолыжных курортах СКФО должны быть утверждены к сентябрю

3 апреля 2020, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Проектная документация на строительство новых канатных дорог и горнолыжных трасс на территории всесезонных туристско-рекреационных комплексов "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Ведучи" в Чеченской Республике и "Мамисон" в Северной Осетии должна быть разработана до 1 сентября 2020 года, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить срок утверждения в установленном законодательством РФ порядке - до 1 сентября 2020 года [по] проектной документации на <...> объекты капитального строительства на территориях особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, создаваемые АО "Курорты Северного Кавказа", - говорится в распоряжении.

Как следует из документа, речь идет о разработке проектной документации на две пассажирских подвесных канатных дороги на территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, трех горнолыжных трасс и системы искусственного снегообразования на курорте "Ведучи" в Чеченской Республике, а также первой пассажирской подвесной канатной дороге на всесезонном туристско-рекреационном комплексе "Мамисон" в Северной Осетии.

Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа", созданное в 2010 году, управляет проектом создания туристического кластера в СКФО. Проект предусматривает строительство новых горнолыжных курортов мирового класса: Архыз (Карачаево-Черкесия), Ведучи (Чечня), Эльбрус (Кабардино-Балкария), Матлас (Дагестан), Цори и Армхи (Ингушетия). В 2019 году также было принято решение о возобновлении строительства и возвращении статуса особой экономической зоны туристско-рекреационного типа всесезонному курорту "Мамисон" в Северной Осетии.

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Компания: ТАСС

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