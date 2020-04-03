Независимый системный оператор штатов Восточного побережья США PJM Interconnection* подготовил и представил на согласование в Федеральную комиссию по регулированию энергетики FERC новую редакцию правил рынка мощности в своей операционной зоне (Reliability Pricing Model, RPM) с изменениями, направленными на снижение негативного влияния со стороны субсидируемой генерации.**

Изменения вносились по требованию FERC, чтобы распространить действие минимального ценового порога (Minimum Offer Price Rule, MOPR) на заявки, которые подаются строящимися и действующими объектами генерации, получающими внерыночные субсидии. Для электростанций на базе ВИЭ, участвующих в RPM, как опасались собственники станций и сторонники «зеленой» энергетики, решение комиссии означает заметное увеличение стоимости заявки и, как следствие, вероятный проигрыш на аукционе. Тем не менее, подготовленные PJM изменения предусматривают для ВИЭ-генерации (ветропарков и солнечных станций) не самые высокие значения MOPR и позволяют в отдельных частных случаях даже претендовать на снижение минимального ценового порога.

Системный оператор обращался в FERC с предложениями нивелировать влияние на RPM субсидируемой генерации еще в апреле 2018 г., после чего комиссия отменила действовавшие правила, и была приостановлена подготовка к плановым базовым аукционам PJM по отбору мощности (Base Residual Auction, BRA) на 2022-2023 и 2023-2024 гг. Чтобы восполнить образовавшийся в результате отмены указанных аукционов дефицит резервов мощности, PJM предложил для трех ближайших периодов поставок (на 2022-2025 гг.) проводить по одному BRA каждые шесть месяцев. Если FERC согласует новую редакцию правил рынка мощности, первый из трех необходимых аукционов системный оператор готов провести уже в течение шести с половиной месяцев с момента получения разрешения от комиссии.

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* Операционная зона включает полностью или частично штаты Делавэр, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Нью-Джерси, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Теннесси, Вирджиния, Западная Вирджиния и округ Колумбия.

** Во многих штатах принимаются специальные программы, которые в различной форме предусматривают выделение из бюджета штата субсидий для участников рынка, что препятствует свободной конкуренции при ценообразовании. Программы поддержки преимущественно предназначены для ВИЭ-генерации.