Создание ускоренными темпами экологичной системы производства мощных накопителей энергии могло бы укрепить возможности Индии для радикальных экономических и промышленных преобразований.

По данным индийского форума India Smart Grid Forum (ISGF), представляющего собой государственно-частное партнерство под эгидой Министерства энергетики Индии, для удовлетворения потребностей всех основных секторов экономики страны в национальной энергосистеме, вероятно, потребуется установить системы хранения энергии (Energy Storage Systems, ESS) суммарной энергоемкостью свыше 2 400 ГВт*ч. Правительство хочет, чтобы к 2030 г. на объекты генерации, не использующие ископаемое топливо, приходилось 40% от общего объема генерирующих мощностей, что требует принятия радикальных мер по увеличению доли ВИЭ-генерации. В связи с этим поставлена цель достигнуть целевого показателя в 450 ГВт суммарной мощности ВИЭ-генерации к 2030 г. Ожидается, что интеграция такого объема ВИЭгенерации может создать проблемы в обеспечении надежного функционирования национальной энергосистемы. Накопители энергии как раз и призваны обеспечить интеграцию в энергосистему и управление объектами возобновляемой энергетики.

По данным ISGF суммарная энергоемкость индийского рынка накопителей энергии в 2018 г. составила 23 ГВт*ч, из которых 56% пришлось на инверторные накопители для резервного питания, а свыше 5 ГВт*ч – на электромобили. Ожидается, что энергоемкость накопителей энергии в данном секторе вырастет до 36 ГВт*ч к 2025 г. Развертывание производства накопителей энергии поможет стране реализовать целевые показатели по сокращению выбросов вредных веществ и избежать зависимости от импорта аккумуляторных батарей и соответствующих комплектующих.

Информационно-аналитический ресурс, Energy World