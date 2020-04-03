Влияние COVID-19 на мировую кабельную промышленность

Доклад подготовлен и представлен главным редактором CRU Wire and Cable News Натали Нур-Драган. Полученные результаты являются результатом опроса игроков кабельной промышленности, проведенные в марте 2020 года.

Портал RusCable.Ru при поддерджке Ассоциации "Электрокабель" подготовил перевод и адаптированную версию доклада-презенатации.

Портал RusCable.Ru предлагает полный текст адаптированного перевода

С 9 по 27 марта CRU Wire and Cable News провели опрос, чтобы узнать, какое влияние оказал коронавирус COVID-19 на кабельную промышленность. Опрос ни в коем случае не демонстрирует полную и точную картину влияния на промышленность и логистику, но дает небольшое представление о том, что происходит в цепочке поставок. Опрос проходил во время, когда наблюдался рост количества инфицированных людей, и принимались глобальные и правительственные меры в разных странах, чтобы замедлить распространение инфекции.

Ответы были получены от ряда игроков кабельного рынка, включая производителей проволоки и металлов, а также полимеров для кабельной промышленности. В опросе приняли участие поставщики оборудования и других необходимых материалов.

К моменту подготовки нашего отчета и завершению опроса эпицентр эпидемии переместился из Китая в Европу, а следующим центром, скорее всего станет США.

Ситуация быстро меняется. Например, Европа в настоящее время остается эпицентром заражения с 49 процентами всех случаев и 73 процентами всех смертей из стран, перечисленных в таблице. Худшие последствия вируса можно отметить в Италии, затем идет Испания. Германия, Франция и Великобритания быстро растут в рейтингах по числу заболевших. Мы можем видеть, что в Китае, странах в Северо-Восточной Азии, таких как Япония и Южная Корея, цифры по зараженным снижаются и имеют отрицательный тренд. Во время подготовки трансляции Ухань уже частично открыл границы и возобновил работу после 2-х месячной изоляции. За время проведения опроса ситуация значительно ухудшилась в США. США переместились с 8 места на первое, что вынуждает правительство принимать все более строгие меры для того, чтобы сдержать распространение эпидемии COVID-19.

На этом слайде мы можем видеть влияние вируса на разные отрасли кабельной промышленности и производителей проволоки. В разных странах действуют разные ограничения на производство кабеля. Кабель и проволока попадают в различные списки. Где-то они являются товарами первой необходимости, а где-то нет. Поэтому некоторые производства остановлены, а другие продолжают работать в ограниченном режиме на пониженной производственной мощности, что вызывает сбой производственных и логистических цепочек поставок. Важным фактором является и закрытость границ и ограниченная логистика из-за отсутствия единого понимания, что производство проволоки, кабеля и его компонентов — “ключевые” и необходимые отрасли промышленности.

Респонденты ответили на ряд вопросов, как коронавирус влияет на их отрасль. Более 50% компаний перевели сотрудников на удаленку, но были и те, кто продолжали работать из офисов. После введения дополнительных ограничений, например, в США, было увеличено социальное дистанцирование, и всех, кого возможно, перевели на удаленную работу. Это позволяет продолжать другим ходить на работу и не максимизировать пространство между сотрудниками. Т.е. компания разделяет трафик и вводит, например смены А и Б, не допуская большого скопления людей.

93% компаний заявили, что ввели резкие ограничения на очные встречи, командировки, путешествия, конференции и посещение предприятий клиентами и партнерами, чтобы защитить своих сотрудников.

Таблица показывает, что основные отраслевые события, которые должны были проходить с марта по май, перенесены на декабрь этого года или даже на 2021 год. Вирус затронул и события, запланированные на июнь. Нет уверенности в развитии ситуации, принимаемые решения быстро меняются. Чтобы отслеживать календарь событий вы можете подписаться на ежемесячный дайджест-рассылку CRU в формате PDF.

Вернемся к результатам опроса. 7% производителей отметили снижение объемов производства из-за нехватки персонала, и это является фактором риска. Еще 7% компаний полностью остановили свое производство и поставки из-за коронавируса. В основном это международные компании, базирующиеся в Ухане. Так же компании отметили серьезные перебои в поставках необходимого сырья, включая медь и алюминий, проволоку, а также полиэтилен и другие полимеры. Информацию по материалам вы можете видеть в таблице.

Сейчас ситуация уже несколько изменялась. Перемещение эпицентра вируса из Китая в Европу поменяло ситуацию. В Китае и азиатском регионе уже частично или полностью восстановлены производство и поставки сырья и материалов, но теперь проблемы больше касаются стран Европы и Америки. Вцелом ситуация остается негативной. Компании по-прежнему имеют серьезные риски в связи с невозможностью получения сырья и материалов и будут вынуждены снижать объемы производства или остановить работу полностью. Помимо отсутствия самого сырья сложность вызывает и перемещение товаров. Логистическая ситуация тоже не простая.

Стоит отметить и резкое изменение спроса и предложения, что сказывается на ценах. Резкое падение спроса на автомобили и недвижимость сказались на объемах производства и строительном секторе. Это вызвало резкое падение спроса на металлы, включая медь и алюминий и цены на них. Это побуждает к пересмотру затрат и у производителей металлов.Однако падение спроса на медь и алюминий и падение цен, по оценке CRU, не должно оказать сильного воздействия на отрасль. Большее влияние на кабельную промышленность оказывают логистические проблемы — невозможность оперативно доставлять и перемещать товары и риски негативных действий и протестов со стороны рабочих. Сотрудники предприятий могут просто не захотеть возвращаться на свои рабочие места, так как считают их небезопасными и им выгоднее и безопаснее получать пособия и оставаться дома.

Например, в Ломбардии три основных профсоюза выступили с заявлением о том, что список компаний, предложенных правительством для возобновления работы чрезвычайно большой и охватывает отрасли “сомнительного значения”. Профсоюзы считают, что слишком много “не самых важных” компаний подали заявки на возобновление работы и получение поддержки в возобновлении или продолжении производства. Профсоюз работников сообщил, что от 60% до 90% работников по всему региону присоединились к забастовке 25 марта, призывающей остановку предприятий для того, чтобы сохранить здоровье и не подвергать риску заражения работников.

Несмотря на то, что кабельная отрасль в большинстве стран является “приоритетной”, есть риски того, что при продолжающемся давлении со стороны рабочих и профсоюзов возможно возникновение разрыва цепочек поставок разных компаний и возникновение материально-технических проблем. Например, компания Техно Апекс, сообщили, что грузовые поставки в США являются серьезной проблемой, так как водители отменяют рейсы в определенные регионы. Компания также объяснила, что потребительская паника в других отраслях заставляет розничных продавцов продовольствия пополнять запасы чаще, что вызывает дисбаланс в логистике, в т.ч. и на океанских судах. Более низкая укомплектованность логистики и нестабильность перевозок вынуждают компании искать и выбирать проверенные маршруты и задерживать поставки, чтобы забронировать перевозки заранее и обеспечить безопасную перевозку без угрозы распространения вируса COVID-19. Горизонт подобного планирования составляет 5-6 недель. Некоторым приходится полностью перестраивать логистику. Это сказывается и на издержках предприятий.

Англо-итальянский производитель кабеля ТРот ОЗ сообщил, что они перешли на альтернативные маршруты и способы доставки, чтобы снизить риск любого потенциального распространение вируса и для защиты людей по всей цепочке поставок. Компания перешла с автотранспорта на перевозки железнодорожным транспортом для минимизации наземных перевозок и сокращения прямого контакта груза с людьми по маршруту следования. Компания увеличила сроки поставки до 15 дней после отправки контейнеров с грузом.

Около 11% респондентов опроса заявили, что серьезное влияние на них оказал потребительский спрос и его резкое снижение. Респонденты работают в сфере поставок кабеля и стали на производствах в Ухане.

Мы так же провели 2 дополнительных исследования по автомобильной промышленности и кабелям для автопрома в разрезе воздействия на отрасли вируса COVID-19. Расширенные материалы доступны подписчикам CRU.

Перейдем к выводам. Можно сказать, что пандемия Covid-19 безусловно, оказала серьезное воздействие на производителей кабеля и цепочки поставок. Но влияние вируса на отрасль на данный момент не такое серьезное, как изначально ожидалось. Безусловно, это нестабильная ситуация, которая меняется изо дня в день и нужно оперативно мониторить ситуацию.

Кабельная промышленность в большинстве регионов относится к “ключевым” отраслям и кабель является “товаром первой необходимости”. Поэтому большинству производителей разрешено работать при условии соблюдения правил безопасности.

Однако основные риски для кабельной промышленности сосредоточены во вспомогательных производствах и поставках ключевого сырья, такого как металлы, полимеры, проволока. Остановка производителей и поставщиков сырья, а так же логистические сложности из-за ограничений в перемещении продукции, строгие пограничные проверки и общий рост спроса на услуги грузоперевозке могут оказать серьезное влияение на промышленность.

Спасибо за внимание! Оставайтесь дома, будьте здоровы. Берегите себя и своих близких.

Материал подготовлен при поддержке Ассоциации “Электрокабель”

Перевел и озвучил Сергей Кузьминов. Специально для RusCable.Ru