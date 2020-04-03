Управление по исследованиям и разработкам в области энергетики штата Нью-Йорк (New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) по результатам проведенного аукциона заключило 20-летние контракты на поставку электроэнергии с 21 объектом солнечной и ветровой генерации, а также накопителями энергии (суммарной мощностью 1 278 МВт), которые будут построены на территории штата Нью-Йорк.

Средневзвешенная клиринговая цена на электроэнергию для отобранных на аукционе проектов ветровой и солнечной генерации (17 СЭС и 4 ВЭС) составила $ 18,6 за 1 МВт*ч. Мощность отобранных объектов генерации и накопителей энергии варьируется от 20 МВт до 270 МВт, например, проект ConnectGen South Ripley предусматривает строительство СЭС мощностью 270 МВт и накопителя энергии мощностью 20 МВт. Планируется, что часть из отобранных на аукционе проектов будет завершена уже к концу 2020 г., а полностью весь пакет проектов должен быть реализован к 2024 г. Ожидается, что государственные инвестиции в проекты составят в целом $ 1 млрд, частные – более $ 2,5 млрд.

В январе 2019 г. губернатор штата Нью-Йорка объявил о новом целевом показателе в 9 ГВт установленной мощности для шельфовой ветровой генерации к 2035 г., что почти в четыре раза превышает предыдущий целевой показатель в 2,4 ГВт к 2030 г. Планируемое увеличение мощности ветровой генерации необходимо для достижения целевого показателя по ВИЭ-генерации в целом, который равняется 70% доле ВИЭ-генерации в общем объеме генерирующих мощностей к 2030 г. (ранее 50%). Штат также взял обязательства обеспечить 6 ГВт солнечной генерации (ранее 3 ГВт) и удвоить объем прибрежной ветровой генерации к 2025 г., а к 2040 г. перейти на 100% безуглеродную энергетику.

Информационно-аналитический ресурс, Enerdata