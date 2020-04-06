К 100-летию ГОЭЛРО: "Дальневосточный ГОЭЛРО"

Постановлением Госплана СССР от 25 февраля 1931 г. был образован Оргкомитет по составлению генерального плана электрификации страны. На местах партийным и хозяйственным органам поручалось создать специальные комиссии по разработке региональных планов электрификации для сведения их в единый Генплан страны. На Дальнем Востоке такая комиссия была создана 20 марта 1931 г. по специальному постановлению Президиума Далькрайисполкома.

Генеральный план электрификации Дальневосточного края (ДВК) по сути и стал «дальневосточным ГОЭЛРО», так как план ГОЭЛРО, принятый в 1920 году, не касался вопросов развития электроэнергетики дальневосточных территорий РСФСР. На последних в тот момент еще велась Гражданская война, а Забайкалье и Дальний Восток де-юре являлись независимым государством – Дальневосточной республикой. С целью разработки генплана для Дальнего Востока были привлечены ученые из Дальневосточного политехнического института, Сибирского угольного института, Дальневосточного научно-исследовательского института, Дальневосточного геологоразведочного управления, Тихоокеанского института сельского хозяйства и других научных организаций. Над документом трудились такие известные дальневосточные ученые, как В.П. Вологдин, В.С. Пак, Ф.И. Трухин, В.А. Кравцов и другие, а также ведущие экономисты и политики. Руководил комиссией председатель Далькрайисполкома А.А. Буценко. Всего в работе приняли участие 119 специалистов.

Комиссия по составлению Генерального плана электрификации ДВК работала с 29 апреля по 9 мая 1931 года во Владивостоке. Ученые и специалисты рассматривали различные вопросы энергетического строительства в крае, исходя из местных условий, перспективы исследования и использования энергетических ресурсов. Протоколы заседаний свидетельствуют, что ученые предлагали различные варианты и направления развития электроэнергетики Дальнего Востока. В частности, неоднократно говорилось о необходимости строительства в регионе 30 тепловых электростанций на базе крупнейших месторождений бурых углей (Артемовского, Кивдинского, Суйфунского и других) и трех ТЭЦ на торфе. Также предлагалось строительство 19 гидроэлектростанций на крупнейших реках края (Амур, Зея, Бира, Колым, Амгун, Сучан и других) и двух электростанций на энергии ветра в Зейско-Бурейской и Ханкайской низменностях.

При составлении плана электрификации Дальнего Востока у специалистов возникло немало трудностей, часть которых оказалась на тот момент непреодолимой. Главная проблема заключалась в слабой изученности энергетических ресурсов края, особенно гидроресурсов. У составителей также не было четких представлений о перспективах промышленного развития ДВК, месторасположении будущих крупных предприятий, для которых требовалось строительство электростанций. В результате рабочая группа наметила лишь общие направления в области развития электроэнергетики региона и определила созыв Первой Дальневосточной краевой топливно-энергетической конференции на 1 сентября 1931 года.

Через 3 месяца, в сентябре 1931 года, комиссия уже в составе 125 членов продолжила свою работу. В результате был составлен генеральный план электрификации ДВК до 1945 г. Основное внимание в нем уделялось электрификации юга Дальнего Востока, где были сконцентрированы ведущие промышленные предприятия региона и большая часть населения края. Планировалось строительство семи конденсационных электростанций, четырех теплоэлектроцентралей и такое же количество гидроэлектростанций – всего 15 крупных объектов генерации. К 1937 году, согласно плану, намечалось создать на Дальнем Востоке энергетическую базу мощностью 350 МВт, а к 1945 году – до 2 тыс. МВт. При этом ведущая роль отводилась гидроэлектростанциям. Предполагалось, что именно ГЭС дадут более 40 % всей вырабатываемой электроэнергии в регионе. Составителями плана также предполагалось, что построенные в Приморье и в Хабаровском районе крупные энергообъекты будут соединены в единое электрокольцо посредством строительства линии передач 220 кВ.

В реальности «дальневосточный ГОЭЛРО» к практическим результатам не привел. Обозначенные в генплане электростанции не имели даже точной географической привязки. У рабочей группы по составлению плана на тот момент не было представления, где будут располагаться на Дальнем Востоке крупные промышленные предприятия. Кроме того, энергетические ресурсы ДВК, их нахождение, объем, мощность и указанные источники энергии, на которых планировалась работа будущих электростанций, были отмечены лишь приблизительно. Причиной всему была крайне слабая изученность региона в географическом, геологическом, гидрологическом и климатическом отношении. В результате в основе государственной политики в сфере планирования, развития и управления дальневосточной электроэнергетики был положен ведомственный подход, заключавший в том, что электростанции планировались, проектировались и строились отдельно для каждого крупного потребителя электроэнергии — промышленных предприятий. Именно по такому методу и пути, а не по единому плану электрификации, и пошло развитие электроэнергетики на Дальнем Востоке в 1930–40-х годах.