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Компания АО МЕТАКЛЭЙ не прекращает свою работу

Производственное предприятие и головной офис компании АО «МЕТАКЛЭЙ» возобновило свою работу с 6 апреля.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также на основании п. 7 протокола расширенного заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения Брянской области от 03 апреля 2020 г. и Распоряжения Губернатора Брянской области от 03 апреля 2020 г. № 227-pr «Об утверждении перечня системообразующих организаций Брянкой области»

Предприятие плавно запускает рабочие мощности и к 10 апреля должно выйти на производственную норму. Параллельно выполнению текущих заказов на производственной площадке в г.Карачев продолжиться монтаж новых производственных линий. Компания увеличивает номенклатуру производственного оборудования и упаковочных машин.

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