Немецкая энергетическая компания RWE представила технологическое решение Master+, с помощью которого центры обработки данных, работающие на источниках бесперебойного питания (ИБП), могут быть интегрированы в энергосеть для ее автоматической балансировки. Об этом сообщило издание Energy Storage News.

Для непрерывной работы дата-центрам требуется надежное энергоснабжение в режиме 24/7, что обеспечивается за счет систем бесперебойного питания. Однако запускаются ИБП только в случае необходимости, в то время как их технические функции позволяют использовать батареи в качестве энергетических хабов - ИБП могут возвращать энергию в сеть в случае накопления излишков или, наоборот, брать дополнительный объем энергии из сети в случаях, когда того требуют задачи ЦОД.

Благодаря подходу, разработанному RWE и Riello Power Systems, ИБП можно будет использовать для обеспечения баланса между спросом и предложением в масштабе всей энергосети. Компания предлагает интегрировать батареи повышенной емкости с возможностью непрерывного мониторинга для автоматической балансировки спроса и предложения за счет аккумулирования и отдачи излишков энергии. Ожидается, что это позволит снизить затраты на резервные батареи, так как неиспользуемые емкости для хранения энергии будут задействованы на энергетических рынках, минимизируя капитальные и эксплуатационные затраты.

Первым заказчиком RWE стала немецкая компания Kraftwerks-Simulator-Gesellschaft (KSG), которая работает над виртуальной симуляцией работы АЭС в режиме реального времени. Решение также имеет высокий потенциал в сферах здравоохранения и критической инфраструктуры.