Государственная электроэнергетическая компания Эфиопии (Ethiopian Electric Power, EEP) планирует к сентябрю 2020 г. завершить проект сооружения межгосударственного электрического соединения с Кенией, реализуемый ею совместно с системным оператором Кении – Kenya Electricity Transmission Company (KETRACO). В рамках проекта будет построена ВЛ напряжением ±500 кВ и протяженностью 1 045 км (из них 612 км – на территории Кении и 433 км – Эфиопии), а также преобразовательная подстанции (ППС) Wolaita Sodo в Эфиопии и ППС Suswa в Кении.

Целью сооружения HVDC соединения Эфиопия – Кения пропускной способностью 2 000 МВт является уменьшение стоимости электроэнергии для потребителей и содействие устойчивой выработке ВИЭ-генерации. Трансграничное соединение Эфиопия – Кения станет первым HVDC соединением в Восточной Африке, а для Эфиопии – основным каналом экспорта электроэнергии. Общая стоимость проекта составляет $ 1,26 млрд, из которых $ 338 млн предоставляется Африканским банком развития (African Development Bank, AfDB), $ 684 млн – Всемирным банком (World Bank), $ 118 млн – французским финансовым институтом Agence Française de Development (AFD), $ 88 млн – правительством Кении и $ 32 млн – правительством Эфиопии.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission