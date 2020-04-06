Управление по охране окружающей среды Торонто (TRCA) объявило о запланированном сотрудничестве с технологической компанией Insolar. Цель партнерства - разработка и внедрение блокчейн-платформы для управления распределенными источниками возобновляемой энергии, сообщило издание Hydrogen Fuel News.

"Благодаря платформе у нас появится возможность подключать и агрегировать в единую сеть распределенные источники энергии, охватывая как частных потребителей, так и микросистемы предприятий и парков электромобилей. Таким образом можно будет оптимизировать энергоснабжение, что в свою очередь позволит стабилизировать работу сетей, снизить пиковый спрос и подготовиться к следующему шагу трансформации энергетической инфраструктуры", - отметил технологический координатор проекта Гил Амдурски.

Блокчейн-платформа Assured Ledger, разработанная компанией Insolar, основана на принципе объединения распределенных "зеленых" энергетических активов в единую цепочку для надежного управления потоками данных. Решение гарантирует безопасность обмена информацией между энергосистемами, благодаря чему впоследствии может стать центральным блоком энергетической инфраструктуры всего региона.

Проект является частью программы оценки устойчивых технологий STEP (Sustainable Technologies Evaluation Program) и в данный момент проходит тестирование в рамках долгосрочной энергетической программы провинции Онтарио.