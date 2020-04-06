В Москве технопарк "Медведково" продали под застройку

Компания «Экоофис» завершает сделку по продаже части активов группе инвесторов Capital Group и ПИК. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на владельца компании «Экоофис» Андрея Ковалева, уточняя, что в сделку войдет технопарк в московском Медведкове, где можно построить жилой комплекс (ЖК).

Как рассказал журналистам человек, близкий к одной из сторон переговоров, речь идет о технопарке «Медведково» на ул. Полярная. О продаже этого актива ранее не было известно. Общая площадь технопарка составляет 37,7 тыс. кв. метров, он, по данным Росреестра, владеет правами на участок в 3,1 га. Покупателей активов «Экоофиса» Ковалев называть отказался.

По данным издания, ранее структура, связанная с девелоперской компанией Capital Group, купила у нее фирму, владеющую бизнес-центром (БЦ) «Кожевники» площадью 42,1 тыс. кв. метров на Дербеневской улице в Даниловском районе столицы. На его месте градостроительно-земельная комиссия разрешила построить общественно-жилой комплекс на 168,5 тыс. «квадратов».

В публикации отмечается, что также ПИК выкупает у «Экоофиса» технопарк «Перово Поле» (17,3 тыс. кв. метров). На его месте, по разным оценкам экспертов, можно построить ЖК на 100 тыс. –200 тыс. «квадратов». Общая сумма сделки превышает 4,1 млрд рублей, часть денег пойдет на оплату долгов компании.

Справочно:

У Capital Group и ПИК уже имеются совместные проекты. ПИК выступает fee-девелопером ЖК «Люблинский парк» и «Михайловский парк». Их инвестор – Capital Group. По такой же схеме ПИК может поучаствовать и в застройке территории БЦ «Кожевники», говорили ранее два консультанта.