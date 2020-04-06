COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 8, 9, 10 апреля, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Инвестиции (проекты)

В Москве технопарк "Медведково" продали под застройку

Компания «Экоофис» завершает сделку по продаже части активов группе инвесторов Capital Group и ПИК. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на владельца компании «Экоофис» Андрея Ковалева, уточняя, что в сделку войдет технопарк в московском Медведкове, где можно построить жилой комплекс (ЖК).

Как рассказал журналистам человек, близкий к одной из сторон переговоров, речь идет о технопарке «Медведково» на ул. Полярная. О продаже этого актива ранее не было известно. Общая площадь технопарка составляет 37,7 тыс. кв. метров, он, по данным Росреестра, владеет правами на участок в 3,1 га. Покупателей активов «Экоофиса» Ковалев называть отказался.

По данным издания, ранее структура, связанная с девелоперской компанией Capital Group, купила у нее фирму, владеющую бизнес-центром (БЦ) «Кожевники» площадью 42,1 тыс. кв. метров на Дербеневской улице в Даниловском районе столицы. На его месте градостроительно-земельная комиссия разрешила построить общественно-жилой комплекс на 168,5 тыс. «квадратов».

В публикации отмечается, что также ПИК выкупает у «Экоофиса» технопарк «Перово Поле» (17,3 тыс. кв. метров). На его месте, по разным оценкам экспертов, можно построить ЖК на 100 тыс. –200 тыс. «квадратов». Общая сумма сделки превышает 4,1 млрд рублей, часть денег пойдет на оплату долгов компании.

Справочно:

У Capital Group и ПИК уже имеются совместные проекты. ПИК выступает fee-девелопером ЖК «Люблинский парк» и «Михайловский парк». Их инвестор – Capital Group. По такой же схеме ПИК может поучаствовать и в застройке территории БЦ «Кожевники», говорили ранее два консультанта.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Строительная газета

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В Новгородской области дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, будут расселены раньше срока
Более 300 новых проектов запустили резиденты дальневосточных ТОР и свободного порта
В Верхней Салде стало светлее
Длина кабельных линий 0,4кВ для электроснабжения инфекционной больницы в Новой Москве составит почти 70 км
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно