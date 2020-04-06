Ранее закончить расселение домов, признанных аварийными до 2017 года, планировалось до 1 сентября 2025 года. Однако это будет сделано до конца 2023 года.

Переселение ведется за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». Сдвинуть сроки реализации проекта позволило дополнительное соглашение, подписанное 18 марта 2020 года генеральным директором фонда Константином Цициным и губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Всего в Новгородской области необходимо расселить 41,6 тыс. квадратных метров жилья, признанного аварийным до 2017 года, в котором проживают 2485 человек. На это из федерального бюджета в общей сложности будет выделено 1 млрд 489 млн рублей, еще 47 млн рублей – софинансирование региона.

Переселение происходит поэтапно. На сегодняшний день уже расселены 3,97 тыс. квадратных метров аварийного жилья в Великом Новгороде, Новгородском, Валдайском, Боровичском, Окуловском районах. На это было был потрачен 161 млн рублей из федерального бюджета, почти 6 млн рублей – из областного.