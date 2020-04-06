COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 8, 9, 10 апреля, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Инвестиции (проекты)

В Новгородской области дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, будут расселены раньше срока

Ранее закончить расселение домов, признанных аварийными до 2017 года, планировалось до 1 сентября 2025 года. Однако это будет сделано до конца 2023 года.

Переселение ведется за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».  Сдвинуть сроки реализации проекта позволило дополнительное соглашение, подписанное 18 марта 2020 года генеральным директором фонда Константином Цициным и губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Всего в Новгородской области необходимо расселить 41,6 тыс. квадратных метров жилья, признанного аварийным до 2017 года, в котором проживают 2485 человек. На это из федерального бюджета в общей сложности будет выделено 1 млрд 489 млн рублей, еще 47 млн рублей – софинансирование региона.

Переселение происходит поэтапно. На сегодняшний день уже расселены 3,97 тыс. квадратных метров аварийного жилья в Великом Новгороде, Новгородском, Валдайском, Боровичском, Окуловском районах. На это было был потрачен 161 млн рублей из федерального бюджета, почти 6 млн рублей – из областного.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Пресс-центр Правительства Новгородской области

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Более 300 новых проектов запустили резиденты дальневосточных ТОР и свободного порта
В Москве технопарк
В Верхней Салде стало светлее
Длина кабельных линий 0,4кВ для электроснабжения инфекционной больницы в Новой Москве составит почти 70 км
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно