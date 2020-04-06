COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 8, 9, 10 апреля, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Компании

Завод "Энергокабель" обозначает приоритеты

Завод «Энергокабель» обозначает приоритеты: заказы, связанные с борьбой с COVID-19, а также производством товаров первой необходимости, выполняются в срочном порядке.

За минувшие два месяца команда завода «Энергокабель» выполнила ряд срочных заказов для строительства новых, ремонта и модернизации действующих инфекционных больниц. Работа активно продолжается.

Уважаемые заказчики! Если ваша деятельность направлена на борьбу с коронавирусом, лечение и спасение жизни людей, пожалуйста, сообщайте нам об этом при направлении заявок (с приложением подтверждающих документов). Заказы этой категории являются приоритетными и будут выполняться производством в первую очередь. Кроме того, приоритет также отдается заказам производственных предприятий, изготавливающих товары первой необходимости.

Обязательно сообщайте нам о назначении ваших заказов, с приложением подтверждающих документов. Очень просим воздержаться от дезинформации: ситуация такова, что от вашей честности и добросовестности зависят жизнь и здоровье наших с вами родных и близких.

Спасибо за понимание и сотрудничество!

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: АО "Завод "Энергокабель"

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Компания АО МЕТАКЛЭЙ не прекращает свою работу
На Орловщине запустили производство масок
ООО
Завод Winlong: Сохраняя традиции, идем в будущее
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно