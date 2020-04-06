Завод «Энергокабель» обозначает приоритеты: заказы, связанные с борьбой с COVID-19, а также производством товаров первой необходимости, выполняются в срочном порядке.

За минувшие два месяца команда завода «Энергокабель» выполнила ряд срочных заказов для строительства новых, ремонта и модернизации действующих инфекционных больниц. Работа активно продолжается.

Уважаемые заказчики! Если ваша деятельность направлена на борьбу с коронавирусом, лечение и спасение жизни людей, пожалуйста, сообщайте нам об этом при направлении заявок (с приложением подтверждающих документов). Заказы этой категории являются приоритетными и будут выполняться производством в первую очередь. Кроме того, приоритет также отдается заказам производственных предприятий, изготавливающих товары первой необходимости.

Обязательно сообщайте нам о назначении ваших заказов, с приложением подтверждающих документов. Очень просим воздержаться от дезинформации: ситуация такова, что от вашей честности и добросовестности зависят жизнь и здоровье наших с вами родных и близких.

Спасибо за понимание и сотрудничество!