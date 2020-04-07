Генеральный директор компании «Россети Урал» Сергей Дрегваль и глава города Александр Высокинский обсудили вопросы обеспечения надежного электроснабжения важных социальных и инфраструктурных объектов Екатеринбурга.

В приоритете у сотрудников «Россети Урал» - «Екатеринбург» (АО «ЕЭСК») - бесперебойное электроснабжение 12 учреждений здравоохранения и больше 20 социальных объектов. Кроме того, под особым контролем энергетиков надёжность электроснабжения функционирующих промышленных предприятий, в частности Уральского оптико-механического завода и Уральского приборостроительного завода. которые изготавливают аппараты искусственной вентиляции легких.

Для исключения технологических нарушений в работе электросетевой инфраструктуры г.Екатеринбурга к работе ежедневно привлекаются порядка 40 человек. В целом для выполнения аварийно-восстановительных работ сформировано 38 бригад в количестве 184 человек. При необходимости энергетики могут задействовать 8 резервных источников снабжения электроэнергией, 53 единицы спецтехники. Организованы дежурства инженерного персонала екатеринбургского подразделения компании «Россети Урал».

«Перед объявленными нерабочими днями мы провели анализ надежности всех схем электроснабжения и выполнили внеплановые осмотры объектов электросетевой инфраструктуры для выявления и оперативного устранения дефектов и недостатков. Замечаний по сетям Екатеринбурга нет, город надежно обеспечен электроэнергией», - подчеркнул в разговоре Сергей Дрегваль.

Производственные подразделения компании «Россети Урал» продолжают выполнять указания главы ПАО «Россети» Павла Ливинского по обеспечению регионов надежным и бесперебойным электроснабжением.

Сергей Дрегваль также добавил, что с 6 апреля компания возобновляет реализацию ремонтной программы по подготовке энергообъектов к осенне-зимнему периоду. В связи с этим в Свердловской области ежедневно к работе будут привлекаться 3,5 тысячи сотрудников компании «Россети Урал». Все остальные сотрудники максимально переведены в режим дистанционной работы и соблюдают рекомендации по самоизоляции. Взаимодействие с потребителями осуществляется посредством онлайн-каналов коммуникации: на сайтах www.mrsk-ural.ru и www.eesk.ru функционирует сервис «Личный кабинет», работают и федеральные сервисы ПАО «Россети»: портал электросетевых услуг «портал-тп.рф», мобильное приложение «Россети – личный кабинет», онлайн-сервис «Светлая страна». Также жители Екатеринбурга могут задать свои вопросы по телефону Единого Центра обслуживания клиентов 8-800-2501-220 (звонок бесплатный). Круглосуточные консультации осуществляются в WhatsApp по номеру 8-912-2901-220 . Специалисты компании «Россети Урал» отмечают, что за прошедшую неделю в несколько десятков раз выросло число обращений жителей Екатеринбурга. С начала ограничительных мероприятий дистанционными каналами связи с энергетиками воспользовалось 14,5 тысяч человек.



Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поблагодарил сотрудников компании «Россети Урал» за ответственное выполнение обязанностей. «Благодаря вашей работе жители Екатеринбурга находятся дома в комфортных условиях. Они могут безопасно организовать свой досуг, могут дистанционно работать и учиться . Это очень важно в сегодняшней ситуации», - подчеркнул он. «Мы также поддерживаем ваше решение по разворачиванию планов ремонтной программы для подготовки к осенне-зимнему периоду с минимизацией последствий для жителей мегаполиса. Вместе мы должны работать на опережение, чтобы и в дальнейшем Екатеринбург и его население были надежно обеспечены электроэнергией», - отметил Александр Высокинский.