"Облкоммунэнерго" обновит оборудование электролабораторий

В рамках инвестпрограммы предприятия энергетики закупят оснащение для 15 электротехнических лабораторий, действующих на предприятии. Специалисты планируют приобрести оборудование для оперативного теплового контроля, поиска мест повреждений кабельных линий, испытаний силовых трансформаторов и комплекты для испытаний средств защиты. На эти цели направят 13 млн рублей.

- Сейчас мы анализируем потребность подразделений в том или ином оборудовании. При этом необходимо предусмотреть кто будет работать с конкретным прибором и где в дальнейшем проводить его техническое обслуживание. После того как мы сформируем техническое задание, будут проведены торги на определение поставщика. До конца года мы рассчитываем получить новое оснащение и распределить его по нашим территориям, – рассказал начальник лаборатории АО «Облкоммунэнерго» Иван Полтавский

В прошлом году энергокомпания уже заменила часть приборов в лабораториях Красноуфимска и Полевского. Здесь появились новые стационарные стенды и ванна для проведения испытаний средств защиты, которые используются при работе с электроустановками. Кроме того, «Облкоммунэнерго» ежегодно пополняет парк спецтехники передвижными электролабораториями – сейчас в компании их 16. Еще одна появится в этом году – ее закупят также в рамках инвестпрограммы предприятия.

