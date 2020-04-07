Совместное предприятие Interconnexion électrique France Espagne (INELFE), образованное системными операторами Франции (Réseau de Transport d'Electricité, RTE) и Испании (Red Eléctrica de España, REE), объявило тендер на проведение подводных исследований в рамках проекта сооружения межгосударственного электрического соединения через Бискайский залив (Biscay Gulf).

В объем контракта входит проведение комплексных геофизических и геотехнических исследований в испанских водах Бискайского залива на глубинах от 0 до 80 м. Кроме того, предусмотрено выполнение работ по обнаружению неразорвавшихся боеприпасов. Общая продолжительность работ по контракту, заключенному в формате Соглашения о государственных закупках (Government Procurement Agreement, GPA), составляет восемь месяцев с даты присуждения по результатам тендерного отбора. Последняя дата приема заявок на тендер − 9 апреля 2020 г. Электрическое соединение Biscay Gulf общей пропускной способностью 2 ГВт будет состоять из двух цепей постоянного тока напряжением ±400 кВ и пропускной способностью 1 ГВт каждая. В общей сложности проектом предусмотрена прокладка 4-х силовых кабелей и строительство 4-х преобразовательных подстанций, расположенных вблизи ПС 400 кВ Gatica на северо-западе Испании и ПС Cubnezais на юге Франции. Новое подводное кабельное соединение между Францией и Испанией через Бискайский залив протяженностью 370 км почти удвоит пропускную способность электрических связей между энергосистемами стран (с нынешних 2 800 МВт до ≈5 000 МВт), что повысит надежность энергоснабжения в обеих странах и будет стимулировать рост инвестиций в дальнейшее развитие и интеграцию ВИЭгенерации в энергосистемы Франции и Испании.

Проект Biscay Gulf входит в список проектов общего интереса (Project of Common Interest, PCI) ЕС. Стоимость проекта оценивается в € 1,7 млрд., из которых € 578 млн предоставляется Еврокомиссией из фондов Программы по соединению европейской энергетической, транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры на 2014-2020 гг. Соединение Biscay Gulf планируется ввести в эксплуатацию в 2025 г.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission