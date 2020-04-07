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Инвестиции (проекты)

Путепровод в единственном моногороде Ставрополья реконструируют за 660 млн рублей

Путепровод в единственном моногороде Ставрополья реконструируют за 660 млн рублей

7 апреля 2020, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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Власти Ставрополья направят более 660 млн рублей на реконструкцию путепровода в моногороде Невинномысске. Работы планируется завершить в течение двух лет, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора края.

Невинномысск с населением в примерно 117 тыс. человек разделен на две части железной дорогой. Около полувека попасть из одной части города в другую можно было только по одному путепроводу, в 2019 году в городе открыли новый. Благодаря этому появилась возможность провести реконструкцию старого объекта.

"Этому объекту уже более полувека. Он сильно изношен, а существующая сегодня транспортная нагрузка значительно превышает заложенные его проектом возможности. <…> Стоимость проекта составляет более 660 млн рублей. Основная часть суммы будет обеспечена из дорожного фонда края. Работы планируется провести в 2020-2021 годах", - говорится в сообщении.

Реконструкция путепровода длиной более 100 метров позволит повысить его пропускную способность и надежность. После завершения работ будут отремонтированы также три подводящие к нему улицы.

Невинномысск является единственным моногородом Ставропольского края, градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот". В декабре 2017 года правительством РФ было принято решение о создании в границах моногорода территории опережающего развития "Невинномысск".

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Компания: ТАСС

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