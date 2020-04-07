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Модернизация

"Россети Северо-Запад" подключили к электросетям новый модульный медпункт в деревне Лютые Болоты

Специалисты «Россети Северо-Запад» подключили к электросетям новое здание фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в деревне Лютые Болоты Порховского района Псковской области. Теперь 150 жителей деревни смогут получать медицинскую помощь в своем населенном пункте. Раньше им приходилось ездить в больницу райцентра, расположенную в 42 км от дома.

Энергетики выделили ФАПу 25 кВт мощности. Компания подключила объект в максимально сжатые сроки – за один день.
В медпункте размещены кабинеты для приема пациентов и проведения процедур. ФАП оснащен медицинским оборудованием для первичного осмотра и диагностики.

Строительство модульных пунктов ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В 2019 году специалисты «Россети Северо-Запад» подключили к электросетям 59 ФАПов в регионах присутствия компании. Общий объем присоединенной мощности – более 1 МВт.

Как правило, модульные ФАП строятся в населенных пунктах с развитой инфраструктурой, поэтому энергетики подключают объекты к существующим сетям 0,4 кВ в максимально сжатые сроки.

Напомним, с 24 марта компании группы «Россети» взяли под особый контроль энергоснабжение ключевых инфраструктурных и социальных объектов, в том числе медицинских учреждений. Соответствующий приказ был подписан главой электросетевого холдинга Павлом Ливинским.

В случае технологических нарушений для оперативного подключения ФАПов энергетики используют передвижные резервные источники питания. Мощность мобильных генераторов группы «Россети» для электроснабжения больниц и медицинских пунктов — 256 МВт.

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Компания: Россети Северо-Запад

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