В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приступили к реализации ремонтной программы 2020 года - одной из ключевых составляющих подготовки к сезону осенне-зимнего периода (ОЗП). Основная часть ремонтных работ стартует по окончания очередного ОЗП, когда появляется возможность вывода оборудования в ремонт, и завершаются к началу октября. Основной их объем приходится на лето.

Напомним, в пятницу на заседании Оперативного штаба генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский указал всем дочерним компаниям на необходимость жестко соблюдать сроки подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов и обеспечить исполнение всех пунктов, утвержденных ремонтных и критической части инвестиционных программ вне зависимости от текущих условий.

Согласно плану, в течение года энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проведут капитальный ремонт 12,2 тысяч трансформаторных подстанций и 47 тысяч километров воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4-110 кВ, в рамках которого будет заменено свыше 55 тысяч опор. Ремонт оборудования запланирован и на центрах питания классом напряжения 35-110 кВ. 31,2 тысяч га просек воздушных ЛЭП будут расчищены от древесной и кустарной растительности. На эти цели будет направлено 6,1 млрд. рублей.

«Руководством отрасли поставлена задача вне зависимости от обстоятельств полностью выполнить ремонтную программу и строго соблюдать график подготовки к осенне-зимнему периоду 2020 – 2021 годов. В сложившейся ситуации мы выстроили четкий алгоритм взаимодействия с партнерами – производителями и поставщиками основной продукции, обеспечивающей деятельность компаний, и готовы реализовать весь комплекс мероприятий, которые позволят обеспечить бесперебойное и стабильное функционирование электросетевого комплекса 20 регионов страны, качество и надежность электроснабжения потребителей», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Наибольшие объемы капитального ремонта воздушных линий 0,4-110 кВ запланированы в филиалах «Нижновэнерго» (9, 5 тыс км), «Кировэнерго» (5,4 тыс км), «Тулэнерго» (4,5 тыс. км), «Владимирэнерго» (4,1тыс. км), «Воронежэнерго» - (2 тыс. км), «Смоленскэнерго» (1,5 тыс. км), «Тверьэнерго» (1, 1 тыс. км).

Работы охватят целый ряд центров питания классом напряжения 110 кВ, играющих важную роль в обеспечении надежного электроснабжения своих регионов. В их числе подстанция ГПП-2 в Липецкой области, снабжающая электроэнергией порядка 22 тысяч жителей, ряд социальных объектов и крупных промышленных предприятий. А также подстанция «Ровеньки» в Белгородской области, питающая 10 тысяч жителей административного центра и прилегающих населенных пунктов. В Республике Марий Эл отремонтируют подстанции «Сернур» и «Советск», обеспечивающие электроэнергией в общей сложности 106 населенных пунктов и более 12 тысяч потребителей Сернурского и Советского районов. В Тверской области запланирован капитальный ремонт воздушных линий 110 кВ «Лихославль – Левошинка» и «Барановка – Левошинка» с отпайками на ПС «Калашниково», являющихся транзитными линиями системного значения и обеспечивающих электроснабжение Лихославльского участка Октябрьской железной дороги. В Кировской области пройдут ремонты на ВЛ-110 кВ «Вятские Поляны-Сосновка-1». От нее зависит энергоснабжение сразу нескольких крупных подстанций 35-110 кВ, питающих 30 населенных пунктов с населением более 32 тысяч человек и ряд крупных объектов и учреждений.