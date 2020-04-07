Системный оператор Сербии – Elektromreza Srbije (EMS) – подписал контракт на сумму € 13,5 млн с консорциумом в составе местных энергетических компаний Koda Elektromontaža doo, Elektromontaža doo и Elnos BL на строительство ВЛ 400 кВ между городами Крагуевац (Kragujevac) и Кралево (Kraljevo) протяженностью 60 км.

Сооружение ВЛ 400 кВ между городами Крагуевац и Кралево значительно повысит надежность и безопасность электроснабжения потребителей в центральной части страны. Новая ВЛ является частью второго этапа масштабного проекта Трансбалканского энергетического коридора (Trans-Balkan Electricity Corridor).

Первый этап проекта Трансбалканского энергетического коридора предусматривал строительство двухцепной ВЛ 400 кВ на территории Сербии от г. Панчево (Pancevo) до границы с Румынией и был завершен в декабре 2017 г.

На втором этапе должна быть построена ВЛ 400 кВ ПС Крагуевац 2 – ПС Кралево 3, проедена модернизация ПС Кралево 3 с повышением напряжения до 400 кВ, а на ПС 400/110 кВ Крагуевац 2 установлен фидер на напряжение 400 кВ. Работы в рамках реализации данного этапа проекта планируется начать в конце апреля 2020 г., срок выполнения работ – 610 дней.

Третий этап предусматривает строительство двухцепной ВЛ 400 кВ протяженностью 109 км между сербскими городами Байна-Башта (Bajina Basta) и Обреновац (Obrenovac), модернизацию ПС Байна-Башта с повышением напряжения до 400 кВ и капитальный ремонт ПС Обреновац.

На четвертом этапе запланированы строительство двухцепной ВЛ 400 кВ Байна-Башта (Сербия) - Вишеград* (Босния и Герцеговина) - Плевля** (Черногория).

Общая сумма инвестиций во второй этап проекта Трансбалканского коридора составит € 29,6 млн. Разработчик проекта EMS получил кредит от немецкого банка развития KfW в размере € 15 млн и грант ЕС в размере € 6,5 млн в рамках Инвестиционной программы для Западных Балкан (Western Balkans Investment Framework, WBIF). Остальная часть финансирования – собственные средства EMS.

Ожидается, что полностью Трансбалканский энергетический коридор, который должен связать энергосистемы Черногории, Боснии и Герцеговины, Сербии и Румынии на напряжении 400 кВ, а также энергосистемы Черногории и Италии – подводным кабельным соединением напряжением 400 кВ и протяженностью 445 км, из которых 423 км будет проложено под дну Адриатического моря – будет введен в эксплуатацию в 2022 г.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission

* Višegrad.

** Pljevlja.