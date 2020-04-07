VOLTEX® - кабель премиум-класса!

В минувшие выходные на канале НТВ в передаче «Дачный ответ», специалисты, как всегда, делали ремонт счастливчикам. В этот раз работы проводились в загородном доме и объектом стала кухня.

Все хозяйки мечтают о современном кухонном гарнитуре, но если верить статистике, то именно на кухне сосредоточено от 30 до 50% всей «квартирной» техники, то есть электрических приборов. Все они должны обеспечиваться питанием. Проводка на кухне требует обязательного составления проекта. Для того, чтобы он был корректен, обязательно нужно определить, какую технику планируется разместить в этом помещении: электрическая плита (варочная панель, духовой шкаф), холодильник, посудомоечная машина, микроволновая печь, вытяжка, электрочайник, тостер, бутербродница, мультиварка, аэрогриль, кухонный комбайн, миксер, кофемашина и так далее.

На практике часто бывает так, что существующие электросети не выдерживают подобной нагрузки. Выполнить часть работ можно и своими руками – но только при наличии опыта. Что касается подготовительных процессов, в том числе составления проекта электропроводки, то это может сделать только владелец – во всяком случае, ту часть, где необходимо просчитать суммарную мощность техники. Это позволит определить, сколько розеток нужно на кухне, а также понять, как их правильно нужно расположить.

Но просто посчитать технику для составления проекта электропроводки будет недостаточно. Далее работы проводятся по такому алгоритму: определяется тип сети, приходящей в квартиру, рассчитывается суммарная мощность кухонных приборов, выбирается кабель для создания электропроводки.

Для установки надежной электропроводки, специалисты в передаче «Переделка на НТВ» используют марку кабеля VOLTEX®

