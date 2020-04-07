Главы муниципалитетов Подмосковья проведут дистанционные консультации с представителями бизнеса в регионе о дополнительных мерах поддержки, которые требуется принять в связи с ограничениями на их деятельность из-за режима самоизоляции. Об этом сообщил в понедельник на своей странице во "ВКонтакте" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы уже на федеральном и региональном уровне предусмотрели разные льготы. Это и налог на имущество, и льготы по различным налогам в нашу систему. Мы обязательно найдем и дополнительные возможности. Для этого по моему поручению все главы муниципалитетов и сам лично на этой неделе проведем обязательные консультации в Zoom - там могут участвовать до тысячи человек - для того, чтобы каждый из вас предложил, что вы от нас ждете и хотите", - написал губернатор.

Он добавил, что ресурсы Подмосковья также ограничены, так как экономика России сказывается на региональном бюджете. Тем не менее, по словам Воробьева, власти Московской области готовы услышать идеи бизнеса и предложить эффективные и удобные меры поддержки. В том числе эти меры касаются и агропромышленного комплекса, который в регионе "небольшой, но важный".

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

Кроме того, не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

В России на 6 апреля зафиксированы 6343 случая заражения коронавирусом, 406 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (4484), в Подмосковье подтверждено 387 случаев. По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 47 человек. О двух смертях также сообщали власти Санкт-Петербурга и Иркутской области, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.