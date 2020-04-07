В РусГидро начался отборочный этап чемпионата "РАЦЭНЕРДЖИ"

РусГидро объявляет о начале отборочного этапа Второго корпоративного инженерного кейс-чемпионата по инновациям и рационализации «РАЦЭНЕРДЖИ», который продлится в течение двух ближайших недель. В рамках комплекса мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди работников предприятий энергохолдинга все участники и эксперты принимают участие в отборочном этапе чемпионата в формате видеоконференции, исключив очное общение.



До 17 апреля команды, сформированные в 21 предприятии Группы РусГидро, будут защищать инженерные решения по одной из трех актуальных производственных задач. Участники получат возможность развить навыки по разработке инновационных проектов, работе в команде, подготовке презентаций и публичным выступлениям. Первыми 7 апреля в режиме видеоконференции выступят 7 команд, разработавшие концепции альтернативной системы контроля напряженно-деформированного состояния высоких плотин. Следующими по графику, 9 и 10 апреля, выступят 15 команд, которые сформулировали предложения по применению композитных материалов на объектах гидроэнергетики. 14, 15 и 16 апреля пройдет защита самого популярного среди конкурсантов кейса по разработке технических требований к малым ГЭС. В нем примет участие еще 21 команда.



Оценку работ проведет жюри с участием опытных экспертов и руководителей Группы РусГидро. Финал чемпионата запланирован на конец июня. Лучшие проекты получат поддержку компании и будут рассмотрены к внедрению в производственный цикл.

Корпоративный инженерный кейс-чемпионат «РАЦЭНЕРДЖИ» направлен на развитие и популяризацию инновационной деятельности и рационализаторства в Группе РусГидро, мотивацию работников к реализации интеллектуального потенциала через изобретательскую и творческую деятельность, а также формирование базы лучших инновационных решений применительно к конкретным производственным задачам. Первый чемпионат РусГидро состоялся в 2019 году. Региональные отборы прошли в Якутске, Хабаровске и Благовещенске. Обладателями Кубка Первого чемпионата стали команды Приморских электрических сетей АО «ДРСК» и Якутской ТЭЦ.

Новости о подготовке и ходе чемпионата в Instagram @rushydro_activities.