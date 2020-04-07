В строительстве инфекционной больницы под Уфой применяются материалы только башкирских производителей, сказал директор по строительству Олег Бабенков.

Как сообщало ранее агентство, строительство нового клинико-диагностического инфекционного центра в поселке Зубово Уфимского района началось 25 марта. Учреждение обещают возвести в рекордно короткие сроки для борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе с коронавирусом. Строители должны сдать объект к июню. К 14 апреля уже должен открыться первый корпус﻿ — общежитие для медперсонала клиники.

По последним данным, в настоящее время на стройку поступили ещё две поставки комплектующих под общежитие. Сегодня строители уже заканчивают фундамент. Завтра начнётся монтаж конструкций корпусов. Они собираются как конструктор. Каждая комната будет состоять из двух секций, стыкованных между собой, помещения будут оборудованы санузлом и душевой. В целом, общежитие для медперсонала будет состоять из двух блоков, каждый рассчитан на 28 человек.

Конструкции произведены из металла и сэндвич-панелей производства компании «Башеврокуб» (Нефтекамск). В целом, все материалы, применяемые в строительстве, — башкирских производителей, уточняют строители. Также на территории сейчас ведётся укладка подъездной дороги к будущему инфекционному центру. Продолжается горизонтальное планирование площадки под всю больницу. Идут земляные работы по укладке кабеля по постоянной схеме.