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Инвестиции (проекты)

Восьмой этап строительства трассы "Таврида" обойдется в 10 млрд рублей

Восьмой этап строительства трассы Таврида обойдется в 10 млрд рублей

7 апреля 2020, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: КРЫМ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, ТЕНДЕРЫ
Отрасль: Строительство 

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В начале лета текущего года в Крыму стартует восьмой этап строительства федеральной трассы «Таврида». Подрядной организации предстоит заняться участком, который примыкает к автодороге «Таврида» должна соединить Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Об этом сообщает RosTender.info.

Тендер на строительство четырехпролосной дорога длиной 250 километров уже объявлен. В роли заказчика выступает Департамент транспорта и развития дорожно- транспортной инфраструктуры Севастополя. 

Работы на участке от 269 километра трассы до дороги Ялта-Севастополь обойдутся в 10 млрд 187 млн рублей.

От участников заявки будут принимать до 29 мая. В этот же день выберут победителя. Заказчик в требованиях указывает, что участок трассы нужно ввести в эксплуатацию 1 декабря 2021 года. 

Напомним, что ранее автодорогу «Таврида» планировалось запустить в конце этого года.

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