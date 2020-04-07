В начале лета текущего года в Крыму стартует восьмой этап строительства федеральной трассы «Таврида». Подрядной организации предстоит заняться участком, который примыкает к автодороге «Таврида» должна соединить Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Об этом сообщает RosTender.info.

Тендер на строительство четырехпролосной дорога длиной 250 километров уже объявлен. В роли заказчика выступает Департамент транспорта и развития дорожно- транспортной инфраструктуры Севастополя.

Работы на участке от 269 километра трассы до дороги Ялта-Севастополь обойдутся в 10 млрд 187 млн рублей.

От участников заявки будут принимать до 29 мая. В этот же день выберут победителя. Заказчик в требованиях указывает, что участок трассы нужно ввести в эксплуатацию 1 декабря 2021 года.

Напомним, что ранее автодорогу «Таврида» планировалось запустить в конце этого года.