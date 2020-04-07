Американская корпорация Xerox начнет производить одноразовые аппараты искусственной вентиляции легких в сотрудничестве с компанией Vortran Medical. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте Xerox.

Согласно документу, аппараты ИВЛ будут предназначаться для больниц и бригад скорой помощи, борющихся за жизнь пациентов, зараженных коронавирусом нового типа.

"Две компании, как ожидается, намерены быстро и в тесном сотрудничестве исправить ситуацию с нехваткой аппаратов ИВЛ, необходимых для обеспечения дыхания пациентов", - указывается в заявлении.

Ожидается, что в апреле компании произведут около 40 тыс. одноразовых аппаратов ИВЛ, а к июню наладят их ежемесячное производство в объеме 150 тыс. - 200 тыс. единиц. Всего в ближайшие месяцы компании намерены произвести порядка 1 млн аппаратов.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксированы 352 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 10,3 тыс. человек.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов.

Фото: xerox.com