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ABB предлагает цифровые решения для электрооборудования бесплатно в течение всего 2020 года

Для поддержки функционирования жизненно важных медицинских учреждений, коммунальных служб, промышленных и коммерческих зданий программные решения от технологического лидера будут доступны на бесплатной основе в течение всего 2020 года.

Пандемия коронавируса оказала свое влияние практически на все сферы бизнеса и мировые экономики. Поэтому бизнес-подразделение «Электрооборудование» компании ABB объявило о введении специальных мер по поддержке своих клиентов в этот трудный период.

С 27 марта и до окончания этого календарного года ABB делает бесплатными на 12 месяцев все новые подписки на программное обеспечение iUPSGuard для больниц, а также все новые или обновляемые подписки на функциональные возможности цифровой среды ABB Ability™, поставляемые в виде «программное обеспечение как услуга» (SaaS).

Бизнес-подразделение «Электрооборудование» компании ABB предоставляет все необходимые инструменты для работы с критически важной инфраструктурой, начиная с дистанционного мониторинга и диагностики источников бесперебойного питания (ИБП) для критически важных медицинских приложений и заканчивая решениями по управлению энергопотреблением и зданиями для коммунальных служб, коммерческих и промышленных сооружений.

«Мы осознаем те трудности, с которыми сталкиваются наши клиенты в текущий момент, и стремимся помочь им обеспечить более устойчивую работу решений и сократить затраты, – поясняет Тарак Мехта (Tarak Mehta), президент подразделения «Электрооборудование» компании ABB. – Нельзя недооценивать важность работы, выполняемой ими в различных сферах деятельности. Мы хотим, чтобы наши решения могли с пользой применяться на как можно большем числе объектов, поэтому отменяем всю оплату для наших решений в течение 12 месяцев».

 

В настоящий момент надежное распределение электроэнергии особенно важно для больничных объектов и медицинских учреждений:

  • Благодаря решению iUPSGuard от компании ABB больницы и медицинские учреждения могут использовать преимущества дистанционного мониторинга и диагностики любого источника бесперебойного питания от компании ABB или стороннего производителя, при этом обеспечивается гарантированный уровень мощности ответственных потребителей электроэнергии.
  • При этом компания ABB предлагает ряд бесплатных решений, которые предназначены для дистанционного повышения эксплуатационной эффективности и безопасности предприятий. Эти решения позволяют помочь организациям обеспечить выполнение критически важных операций на объектах при минимизации численности персонала.
  • В состав программных решений для управления энергопотреблением и ресурсами, предлагаемых компанией ABB бесплатно, входят следующие системы:
  • ABB AbilityTM Electrical Distribution Control System (EDCS) — цифровая платформа для мониторинга, контроля и оптимизации работы электроустановок, которая может позволить организациям сократить операционные расходы до 30 процентов.
  • Решение по управлению резервными источниками питания ABB AbilityTM для электросистем — DataCare, которое позволяет удобно отображать техническую информацию для различных реле управления и защиты. Данное решение максимально повышает эксплуатационную эффективность объекта за счет планирования его одновременного обновления и плановых проверок / обслуживания.

Кроме этого, компания ABB также будет предоставлять на бесплатной основе три новых решения ABB для автоматизации коммерческих зданий (доступны через myBuildingsPortal), повышающие безопасность системы с помощью дистанционного управления:

  • Building Care Service и DALI Manager (проходит сертификацию, будет доступен в течение года) Building Care Service позволяет клиентам получать полный доступ к компоненту IoT Dashboard Server, который предоставляет полную информацию и возможности для управления зданием. При этом DALI Manager обеспечивает полный контроль над системами аварийного освещения DALI через компонент IoT Dashboard Server;
  • Video Streaming and Storage (проходит сертификацию, будет доступен в течение года) для линейки продуктов smartIP VideoControl позволяет операторам стройплощадок дистанционно просматривать видеозаписи с камер безопасности ABB CCTV. При этом видеопоток сохраняется в онлайн-режиме и может быть просмотрен после этого снова.

Клиентам, которые хотят воспользоваться преимуществами бесплатных программных решений от ABB, необходимо связаться с местным торговым представителем бизнес-подразделения «Электрооборудование».

 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) - технологический лидер, который двигает вперед цифровую трансформацию промышленности. Компания имеет 130-летний опыт в развитии инноваций. Четыре бизнес-подразделения компании - «Электрооборудование», «Промышленная автоматизация», «Электропривод» и «Робототехника и дискретная автоматизация» - объединены цифровой платформой ABB Ability. В 2020 году подразделение ABB «Электрические сети» перейдет в компанию Hitachi.

ABB ведет бизнес в более чем 100 странах и насчитывает штат, превышающий 147 000 сотрудников.

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