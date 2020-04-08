Для поддержки функционирования жизненно важных медицинских учреждений, коммунальных служб, промышленных и коммерческих зданий программные решения от технологического лидера будут доступны на бесплатной основе в течение всего 2020 года.

Пандемия коронавируса оказала свое влияние практически на все сферы бизнеса и мировые экономики. Поэтому бизнес-подразделение «Электрооборудование» компании ABB объявило о введении специальных мер по поддержке своих клиентов в этот трудный период.

С 27 марта и до окончания этого календарного года ABB делает бесплатными на 12 месяцев все новые подписки на программное обеспечение iUPSGuard для больниц, а также все новые или обновляемые подписки на функциональные возможности цифровой среды ABB Ability™, поставляемые в виде «программное обеспечение как услуга» (SaaS).

Бизнес-подразделение «Электрооборудование» компании ABB предоставляет все необходимые инструменты для работы с критически важной инфраструктурой, начиная с дистанционного мониторинга и диагностики источников бесперебойного питания (ИБП) для критически важных медицинских приложений и заканчивая решениями по управлению энергопотреблением и зданиями для коммунальных служб, коммерческих и промышленных сооружений.

«Мы осознаем те трудности, с которыми сталкиваются наши клиенты в текущий момент, и стремимся помочь им обеспечить более устойчивую работу решений и сократить затраты, – поясняет Тарак Мехта (Tarak Mehta), президент подразделения «Электрооборудование» компании ABB. – Нельзя недооценивать важность работы, выполняемой ими в различных сферах деятельности. Мы хотим, чтобы наши решения могли с пользой применяться на как можно большем числе объектов, поэтому отменяем всю оплату для наших решений в течение 12 месяцев».

В настоящий момент надежное распределение электроэнергии особенно важно для больничных объектов и медицинских учреждений:

Благодаря решению iUPSGuard от компании ABB больницы и медицинские учреждения могут использовать преимущества дистанционного мониторинга и диагностики любого источника бесперебойного питания от компании ABB или стороннего производителя, при этом обеспечивается гарантированный уровень мощности ответственных потребителей электроэнергии.

При этом компания ABB предлагает ряд бесплатных решений, которые предназначены для дистанционного повышения эксплуатационной эффективности и безопасности предприятий. Эти решения позволяют помочь организациям обеспечить выполнение критически важных операций на объектах при минимизации численности персонала.

В состав программных решений для управления энергопотреблением и ресурсами, предлагаемых компанией ABB бесплатно, входят следующие системы:

ABB AbilityTM Electrical Distribution Control System (EDCS) — цифровая платформа для мониторинга, контроля и оптимизации работы электроустановок, которая может позволить организациям сократить операционные расходы до 30 процентов.

Решение по управлению резервными источниками питания ABB AbilityTM для электросистем — DataCare, которое позволяет удобно отображать техническую информацию для различных реле управления и защиты. Данное решение максимально повышает эксплуатационную эффективность объекта за счет планирования его одновременного обновления и плановых проверок / обслуживания.

Кроме этого, компания ABB также будет предоставлять на бесплатной основе три новых решения ABB для автоматизации коммерческих зданий (доступны через myBuildingsPortal), повышающие безопасность системы с помощью дистанционного управления:

Building Care Service и DALI Manager (проходит сертификацию, будет доступен в течение года) Building Care Service позволяет клиентам получать полный доступ к компоненту IoT Dashboard Server, который предоставляет полную информацию и возможности для управления зданием. При этом DALI Manager обеспечивает полный контроль над системами аварийного освещения DALI через компонент IoT Dashboard Server;

Video Streaming and Storage (проходит сертификацию, будет доступен в течение года) для линейки продуктов smartIP VideoControl позволяет операторам стройплощадок дистанционно просматривать видеозаписи с камер безопасности ABB CCTV. При этом видеопоток сохраняется в онлайн-режиме и может быть просмотрен после этого снова.

Клиентам, которые хотят воспользоваться преимуществами бесплатных программных решений от ABB, необходимо связаться с местным торговым представителем бизнес-подразделения «Электрооборудование».

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) - технологический лидер, который двигает вперед цифровую трансформацию промышленности. Компания имеет 130-летний опыт в развитии инноваций. Четыре бизнес-подразделения компании - «Электрооборудование», «Промышленная автоматизация», «Электропривод» и «Робототехника и дискретная автоматизация» - объединены цифровой платформой ABB Ability. В 2020 году подразделение ABB «Электрические сети» перейдет в компанию Hitachi.

ABB ведет бизнес в более чем 100 странах и насчитывает штат, превышающий 147 000 сотрудников.