Письмо Правительству от трех
8 апреля 2020, 14:30
Рубрика: Компании
Метки: ABB, АББ, КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19
Отрасль: Электротехника
Для поддержки функционирования жизненно важных медицинских учреждений, коммунальных служб, промышленных и коммерческих зданий программные решения от технологического лидера будут доступны на бесплатной основе в течение всего 2020 года.
Пандемия коронавируса оказала свое влияние практически на все сферы бизнеса и мировые экономики. Поэтому бизнес-подразделение «Электрооборудование» компании ABB объявило о введении специальных мер по поддержке своих клиентов в этот трудный период.
С 27 марта и до окончания этого календарного года ABB делает бесплатными на 12 месяцев все новые подписки на программное обеспечение iUPSGuard для больниц, а также все новые или обновляемые подписки на функциональные возможности цифровой среды ABB Ability™, поставляемые в виде «программное обеспечение как услуга» (SaaS).
Бизнес-подразделение «Электрооборудование» компании ABB предоставляет все необходимые инструменты для работы с критически важной инфраструктурой, начиная с дистанционного мониторинга и диагностики источников бесперебойного питания (ИБП) для критически важных медицинских приложений и заканчивая решениями по управлению энергопотреблением и зданиями для коммунальных служб, коммерческих и промышленных сооружений.
«Мы осознаем те трудности, с которыми сталкиваются наши клиенты в текущий момент, и стремимся помочь им обеспечить более устойчивую работу решений и сократить затраты, – поясняет Тарак Мехта (Tarak Mehta), президент подразделения «Электрооборудование» компании ABB. – Нельзя недооценивать важность работы, выполняемой ими в различных сферах деятельности. Мы хотим, чтобы наши решения могли с пользой применяться на как можно большем числе объектов, поэтому отменяем всю оплату для наших решений в течение 12 месяцев».
В настоящий момент надежное распределение электроэнергии особенно важно для больничных объектов и медицинских учреждений:
Кроме этого, компания ABB также будет предоставлять на бесплатной основе три новых решения ABB для автоматизации коммерческих зданий (доступны через myBuildingsPortal), повышающие безопасность системы с помощью дистанционного управления:
Клиентам, которые хотят воспользоваться преимуществами бесплатных программных решений от ABB, необходимо связаться с местным торговым представителем бизнес-подразделения «Электрооборудование».
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) - технологический лидер, который двигает вперед цифровую трансформацию промышленности. Компания имеет 130-летний опыт в развитии инноваций. Четыре бизнес-подразделения компании - «Электрооборудование», «Промышленная автоматизация», «Электропривод» и «Робототехника и дискретная автоматизация» - объединены цифровой платформой ABB Ability. В 2020 году подразделение ABB «Электрические сети» перейдет в компанию Hitachi.
ABB ведет бизнес в более чем 100 странах и насчитывает штат, превышающий 147 000 сотрудников.
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