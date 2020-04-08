Закупочная комиссия допустила к участию в тендере по строительству терминала в аэропорту Кемерова компании ООО "Ант Япы" и ООО "Лимакмаращстрой", следует из материалов на портале госзакупок.

Компании зарегистрированы соответственно в Москве и г.Бор Нижегородской области. Вместе с тем, "Лимакмаращстрой" входит в турецкую Limak Group. ООО "Ант Япы", по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", принадлежит турецкой Ant Yapı.

Заявку на участие в тендере подавало также ООО "Дарс-Строительство" (Ульяновск), однако комиссия отклонила ее из-за непредставления ряда документов.

При этом, согласно сайту госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта выросла с 2,7 млрд рублей до 3 млрд рублей. По данным на официальном сайте аэропорта, стоимость проекта составляет 3,3 млрд рублей.

Главгосэкспертиза России в среду сообщила, что проект нового терминала для аэропорта Кемерова и результаты инженерных изысканий одобрены.

Согласно сообщению ведомства, пропускная способность нового аэровокзального комплекса внутренних авиалиний запланирована в 460 пассажиров час, площадь трехэтажного терминала составит около 4,7 тыс. кв. метров. Вместе с тем, на официальном сайте аэропорта говорится о планах строительства терминала площадью 12 тыс. кв. метров.

Со ссылкой на данные на официальном сайте аэропорта ранее сообщалось также, что "новый аэровокзальный комплекс рассчитан на пассажиропоток до 1 млн пассажиров, при дальнейшем росте пассажиропотока предполагается его дальнейшее развитие". Также сообщалось, что пассажиропоток аэропорта Кемерово в 2019 году вырос на 3,6% к уровню 2018 года и составил 512,9 тыс. человек.

"Инфраструктура терминала рассчитана на 273,45 тыс. пассажирских перевозок в год. Максимальное количество рейсов - по два на прилете и вылете. За расчетный тип воздушных судов принят А-319 вместимостью 136 кресел. Проектной документацией запланирована двухуровневая схема технологического обслуживания пассажиров и багажа, в том числе обслуживание пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также перемещаемых на носилках", - говорится в сообщении Главгосэкспертизы.

Ведомство также сообщает, что на территории аэропорта Кемерово построят также насосную станцию, резервуары противопожарного запаса воды, очистные сооружения, систему канализации, дизельную электростанцию и трансформаторную подстанцию.

Согласно открытым данным, в списке построенных компанией Limak объектов - новый аэропорт Стамбула, аэропорт Стамбул имени Сабихи Гёкчен, Лионский аэропорт имени Сент-Экзюпери, Приштинский аэропорт Слатина, аэропорт Платов в Ростове-на-Дону.

Согласно официальному сайту Ant Yapı, в числе выполненных компанией проектов - терминал 2 аэропорта "Домодедово", ряд объектов в Москва-Сити, объекты к Олимпиаде-2014 в Сочи.

ООО "Международный аэропорт Кемерово им. А.А.Леонова" входит в холдинг "Новапорт".