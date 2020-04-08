Египет построит новые солнечные электростанции

8 апреля 2020, 17:59
Рубрика: За рубежом
Метки: ЕГИПЕТ, СЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Шесть новых солнечных электростанций будет построено в Верхнем Египте, 6 апреля сообщает портал Oilprice. Финансирование в размере 52,35 млн долларов предоставит Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МИГА), входящее в Группу Всемирного банка. Эксплуатацией и техническим обслуживанием займется норвежская компания Scatec Solar.
Строительство новых электростанций является частью египетской программы, предусматривающей долгосрочные контракты с частными энергетическими компаниями с целью привлечения инвестиций в возобновляемые источники.
«В нынешних неопределенных экономических условиях солнечная энергия стала популярной, поскольку она может быть произведена на 80% дешевле, чем из других источников», — заявил Ясен Абдель-Гаффар, управляющий директор SolarizEgypt и член правления The Solar Company.
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