Египет построит новые солнечные электростанции

Шесть новых солнечных электростанций будет построено в Верхнем Египте, 6 апреля сообщает портал Oilprice. Финансирование в размере 52,35 млн долларов предоставит Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МИГА), входящее в Группу Всемирного банка. Эксплуатацией и техническим обслуживанием займется норвежская компания Scatec Solar.

Строительство новых электростанций является частью египетской программы, предусматривающей долгосрочные контракты с частными энергетическими компаниями с целью привлечения инвестиций в возобновляемые источники.