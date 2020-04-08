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За рубежом

Французская ekWateur внедрит торговую платформу Power Ledger на базе технологии блокчейн

Австралийский разработчик цифровых решений на базе технологии блокчейн Power Ledger займется внедрением своей торговой платформы для французской энергетической компании ekWateur.

Реализация проекта позволит отслеживать и сертифицировать продажи энергии из возобновляемых источников, сообщило издание Renew Economy.

"Продажа электроэнергии, полученной из альтернативных источников, требует максимальной прозрачности с точки зрения заключения сделок и их документирования. Внедрение нового решения позволит ekWateur гарантировать максимальный уровень прозрачности и обеспечить доверие клиентов и их активное участие в процессе перехода на возобновляемую энергетику", - сказал генеральный директор ekWateur Жюльен Черня.

Торговая платформа также позволит клиентам ekWateur выбирать источник приобретаемой энергии, поскольку портфель активов компании объединяет проекты в ветряной, солнечной и гидроэнергетике. Таким образом, клиенты получат гарантию того, что они поддерживают конкретный выбранный проект в области альтернативной энергетики. Для отслеживания и сертификации сделок будут использоваться криптовалюта POWR token.
В настоящее время ekWateur обслуживает более 220 тыс. клиентов по всей Франции. Все они получат доступ к новому блокчейн-платформе по завершении реализации проекта.

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Компания: ТАСС

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