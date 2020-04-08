Австралийский разработчик цифровых решений на базе технологии блокчейн Power Ledger займется внедрением своей торговой платформы для французской энергетической компании ekWateur.

Реализация проекта позволит отслеживать и сертифицировать продажи энергии из возобновляемых источников, сообщило издание Renew Economy.

"Продажа электроэнергии, полученной из альтернативных источников, требует максимальной прозрачности с точки зрения заключения сделок и их документирования. Внедрение нового решения позволит ekWateur гарантировать максимальный уровень прозрачности и обеспечить доверие клиентов и их активное участие в процессе перехода на возобновляемую энергетику", - сказал генеральный директор ekWateur Жюльен Черня.

Торговая платформа также позволит клиентам ekWateur выбирать источник приобретаемой энергии, поскольку портфель активов компании объединяет проекты в ветряной, солнечной и гидроэнергетике. Таким образом, клиенты получат гарантию того, что они поддерживают конкретный выбранный проект в области альтернативной энергетики. Для отслеживания и сертификации сделок будут использоваться криптовалюта POWR token.

В настоящее время ekWateur обслуживает более 220 тыс. клиентов по всей Франции. Все они получат доступ к новому блокчейн-платформе по завершении реализации проекта.