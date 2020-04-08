Сегодня в 13-00 по Московскому времени началось первое оперативное собрание антикризисного штаба Ассоциации “Электрокабель”, которое проходило в формате видеосвязи через сервис Zoom. В работе первого собрания штаба приняло участие более 20 представителей кабельного бизнеcа.

Основным куратором и докладчиком выступил вице-президент Ассоциации “Электрокабель” Максим Третьяков. В большом докладе он подробно рассказал об уже предпринятых действиях Ассоциации “Электрокабель”, в т.ч. и в разрезе сотрудничества с другими объединениями, например, “Опорой России”. Как было отмечено, сейчас все профильные министерства и ведомства находятся под буквальной “бомбардировкой” письмами с просьбой выделить финансирование или поддержать ту или иную отрасль, а иногда и конкретную компанию. По мнению Третьякова эта тактика малоэффективна, т.к. подобные письма просто физически не могут быть рассмотрены в короткие сроки, но главное, они не могут быть удовлетворены из-за очень “дорогих” для Правительства и бюджета мер. Ассоциация “Электрокабель” старается предлагать такие меры поддержки, которые могут быть одобрены с большей долей вероятности и затрагивают больше административные и системные меры поддержки для формирования и поддержания спроса на кабельную продукцию и снятия ограничений на функционирование кабельных предприятий и их поставщиков.

Важной темой доклада стали региональные ограничения на работу кабельных заводов. Так, действия правительства и Губернатора Псковской области заблокировало работу кабельного завода “АЛЮР”. Однако оперативные меры, предпринятые в т.ч. и Ассоциацией “Электрокабель” повлияли на принятие решений в регионе. Сейчас завод готовится к запуску, окончательное решение будет принято в пятницу.

Одним из участников оперативного штаба стал Кочеихин Юрий Евгеньевич - генеральный директор кабельного завода “Марпосадкабель”. Их завод оказался в региональном перечне стратегически важных предприятий, которые продолжили свою работу в штатном режиме. Он отметил важность консолидации информации и объединения кабельной отрасли для выработки совместной стратегии действий.

Директор по стратегическому маркетингу завода “Севкабель”Станислав Григорьев обозначил свое видение ситуации. По его оценке, до 90% объемов потребления и эксплуатации кабельной продукции приходится на государственный сектор и госкорпорации, поэтому наиболее важным для поддержки кабельной отрасли будет не введение преференций, льгот или отсрочка уплаты налогов не могут оказать по-настоящему системной поддержки для кабельного рынка. Нужно поддержать план инфраструктурных объектов, не сворачивать программы модернизации энергетического, транспортного и нефтегазового сектора, что обеспечит спрос на кабельную продукцию и позволит не “урезать” объемы потребления продукции.

Среди мер поддержки кабельного рынка Максим Третьяков также предложил введение жестких заградительных мер для поставок импортного кабеля в Россию. Однако коммерческий директор компании Lapp Russia Алексей Мацулев не согласен с такой формулировкой. С учетом незначительного объема импортного кабеля это создаст проблемы для потребителей кабельной продукции. Зачастую импортные кабели нужны для реализации сложных и специфических проектов. Российских полноценных аналогов просто нет.

Вместе с тем, ограничение на импорт может повлиять и на экспорт кабельной продукции. По данным аналитики дом.рф уже сейчас некоторые застройщики испытывают сложности в реализации своих проектов. Отрасль в целом работает. Строительные компании из списка ТОП-30 не отмечают серьезных изменений. Однако отмечено, что из-за ограничений, связанных с коронавирусом некоторые из подрядчиков временно прекратили свои работы. Строители отмечают и отставание от графиков реализации по целому ряду проектов. На кабельной отрасли это тоже может сказаться. Строительство тесно связано с кабельной отраслью и поэтому кооперация действий Ассоциации “Электрокабель” с представителями строительной отрасли - важная задача на текущий момент.

Была затронута и тема кабельного фальсификата. Участники рынка опасаются, что в условиях кризиса и введения ограничений на проверки со стороны государственных органов, на рынке может резко вырасти объем фальсифицированной кабельной продукции. Наталья Сахарова, генеральный директор Ассоциации видит в этом серьезную проблему. Например, согласно распоряжений Правительства и внутренних документов Росстандарта, проверка продукции и отбор образцов будут проводится в режиме “видеосвязи”. Тем более, что введен и мораторий на проведение проверок на ближайшие 6 месяцев. Это фактически развязывает руки производителям фальсификата, т.к. инструментов контроля за ними практически не остается. Практически единственным способом защититься будет только репутация производителя. Все участники собрания согласились с тем, что работу по противодействию фальсификату нужно продолжать с учетом текущей ситуации.

Первое собрание оперативного штаба Ассоциации “Электрокабель” проходило более 2-х часов, в течение которых были намечены основные направления работы по поддержке кабельной отрасли. В частности, обмен отраслевой статистикой необходим для обоснования ряда предложений по поддержке представителей кабельной отрасли. Например, распространения на заводы мер поддержки, направленных на субъекты МСП. Обмен информацией и выработка единой стратегии по мнению участников совещания позволит поддержать отрасль. Участники определили порядок взаимодействия и первоочередные и приоритетные задачи.

Оперативные сведения по-прежнему будут выкладываться в telegram-канале Ассоциации “Электрокабель”. Для более удобной и оперативной коммуникации и получения обратной связи от участников оперативного штаба был создан и чат Ассоциации “Электрокабель”. Дата проведения очередного совещания пока не обозначена. Принять участие в работе штаба по-прежнему могут все представители кабельного бизнеса. Для участия необходимо отправить запрос на почту info@elektrokabel.ru