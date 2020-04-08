Завод Изолятор. Павловская Слобода Московской области Прием и монтаж оборудования Прием и монтаж оборудования

Компания «Изолятор», один из лидеров мирового и флагман отечественного рынка по разработке и производству высоковольтных вводов переменного и постоянного тока на напряжение от 12 до 1200 кВ, объявила о выходе на завершающую стадию работ по запуску нового производства. Еще в конце 2018 года, опираясь на огромный опыт и собственную уникальную производственную и научно-техническую базу, руководство компании приняло решение о диверсификации производства и расширении номенклатуры, а также создании в рамках программы импортозамещения собственного производства высоковольтной кабельной арматуры всех типов на классы напряжения 110-550 кВ для сечения кабеля от 240 до 3000 мм2.

В апреле 2019 года было зарегистрировано и приступило к операционной деятельности новое предприятие в структуре компании – «Изолятор-АКС», которое объединило разработку, производство, испытания и продажи соединительных, концевых и штекерных муфт 110-550 кВ. В настоящий момент завершен этап разработки независимого конструктива кабельной арматуры, новая производственная площадка проводит прием последних партий оборудования, осуществляется монтаж и пусконаладочные работы.

Производство, начало которого запланировано на второе полугодие 2020 года, и испытания муфт будут осуществляться на новейшем высокотехнологическом оборудовании ведущих европейских производителей. Мощности предприятия способны полностью удовлетворить потребности всего российского рынка в высоковольтной кабельной арматуре, обеспечивая глубокую локализацию и качество, отвечающее высочайшим мировым стандартам. Ключевыми потребителями продукции компании станут сетевые компании федерального масштаба (компания «Россети»), кабельные заводы, трансформаторные заводы и производители КРУЭ.

Компания завершила сертификационные приемо-сдаточные испытания продукции и в данный момент проводит типовые испытания на класс напряжения 245 кВ с параллельной подготовкой к испытаниям 550 кВ для создания отечественной кабельной системы в рамках обеспечения энергобезопасности страны.

Производственные мощности нового предприятия располагаются на территории завода «Изолятор» - современного комплекса, расположенного в Павловской Слободе Московской области, где осуществляют свою деятельность и специализированные подразделения компании: испытательный центр высоковольтного электрооборудования «Изолятор», специальное конструкторско-технологическое бюро и сервисный центр «СВН-Сервис». На заводе «Изолятор» успешно интегрирована система менеджмента качества и экологического менеджмента.

Учитывая вышесказанное, «Изолятор-АКС» имеет высокий потенциал стать не только ключевым игроком на рынке высоковольтной кабельной арматуры и поставщиком крупнейших энергетических проектов федерального масштаба, но и обеспечить успешный выход на отраслевые рынки ближнего и дальнего зарубежья.

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