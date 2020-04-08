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Корпуса металлические вводно-учетные однодверные ЩУ IP66 IEK® – надежная защита выносных узлов учета электроэнергии

Корпуса металлические вводно-учетные однодверные ЩУ IP66 IEK® – надежная защита выносных узлов учета электроэнергии

8 апреля 2020, 17:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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Корпуса металлические однодверные ЩУ IP66 IEK® применяются для сборки вводно-учетных электрощитов с модульной аппаратурой, для ввода и учета электроэнергии в жилых и производственных помещениях. Модернизированная конструкция корпусов металлических однодверных ЩУ IEK® обеспечивает повышенную степень защиты IP66, а также удобство монтажа и эксплуатации.

Преимущества металлических однодверных корпусов ЩУ IP66 IEK®

  • Увеличенный габарит корпуса для 3-фазных счетчиков — 445×400×150 мм (ВхШхГ).
  • Большее число устанавливаемых модулей.
  • Улучшенная антикоррозийная стойкость.
  • Дополнительное отверстие для вывода внешней антенны GSM при установке АСКУЭ.
  • Новое герметичное стекло IP66.

Особенности конструкции металлических однодверных корпусов ЩУ IP66 IEK®

  • Пломбировка наружной двери.
  • Козырек защищает от попадания влаги.
  • Отсутствие технологических отверстий и выкусов под петли с острыми краями для улучшения антикоррозийной стойкости корпуса.

Технические характеристики металлических однодверных корпусов ЩУ IP66 IEK®

  • Степень защиты IP66.
  • Климатическое исполнение У1.
  • Номинальный ток: до 100 А.
  • Количество модулей: 6 (корпус для 1-фазного счетчика), 12 (корпус для 3-фазного счетчика).
  • Цвет: RAL 7035.

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