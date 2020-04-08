Письмо Правительству от трех
8 апреля 2020, 17:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Корпуса металлические однодверные ЩУ IP66 IEK® применяются для сборки вводно-учетных электрощитов с модульной аппаратурой, для ввода и учета электроэнергии в жилых и производственных помещениях. Модернизированная конструкция корпусов металлических однодверных ЩУ IEK® обеспечивает повышенную степень защиты IP66, а также удобство монтажа и эксплуатации.
Преимущества металлических однодверных корпусов ЩУ IP66 IEK®
Особенности конструкции металлических однодверных корпусов ЩУ IP66 IEK®
Технические характеристики металлических однодверных корпусов ЩУ IP66 IEK®
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