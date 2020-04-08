Корпуса металлические однодверные ЩУ IP66 IEK® применяются для сборки вводно-учетных электрощитов с модульной аппаратурой, для ввода и учета электроэнергии в жилых и производственных помещениях. Модернизированная конструкция корпусов металлических однодверных ЩУ IEK® обеспечивает повышенную степень защиты IP66, а также удобство монтажа и эксплуатации.

Преимущества металлических однодверных корпусов ЩУ IP66 IEK®

Увеличенный габарит корпуса для 3-фазных счетчиков — 445×400×150 мм (ВхШхГ).

Большее число устанавливаемых модулей.

Улучшенная антикоррозийная стойкость.

Дополнительное отверстие для вывода внешней антенны GSM при установке АСКУЭ.

Новое герметичное стекло IP66.

Особенности конструкции металлических однодверных корпусов ЩУ IP66 IEK®

Пломбировка наружной двери.

Козырек защищает от попадания влаги.

Отсутствие технологических отверстий и выкусов под петли с острыми краями для улучшения антикоррозийной стойкости корпуса.

Технические характеристики металлических однодверных корпусов ЩУ IP66 IEK®