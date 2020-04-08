«Уралмостострой» с четвертого раза отстоял право на строительство моста через реку Белая в створе улицы Интернациональной в Уфе. Максимальная стоимость контракта снижена с 8,78 млрд рублей до 8,74 млрд, следует из итогового протокола.



Закупка на официальном портале госзакупок переведена в статус завершенных. Из публикации следует, что муниципальный контракт еще не заключен, при этом в размещенном на портале проекте в качестве исполнителя указан АО «Уралмостострой» в лице гендиректора Игоря Соболева.



Подрядчика на строительство моста администрация Уфы ищет с декабря 2019 года. Победителем первого аукциона был «Уралмостострой», о чем сообщал РБК Уфа. Однако далее итоги торгов трижды отменялись по предписанию ФАС. Жалобы во всех случаях подавало АО «Сибмост» из Новосибирска. Компания намеревалась сделать это и в четвертый раз, но антимонопольная служба посчитала требования необоснованными.



Как сообщал ранее РБК Уфа, мостовой переход в северной части столицы входит в число крупнейших инфраструктурных проектов республики на ближайшие годы. Строительство должно было стартовать в январе 2020 года и завершиться в ноябре 2025-го. Несмотря на перенос сроков начала стройки, дата сдачи объекта не поменялась, следует из документов на портале закупок.



Основную часть госконтракта (более 96%) профинансирует республиканский бюджет, остальное выделит городская казна.



Исполнителю предстоит реконструировать участки существующих автодорог в Калининском и Орджоникидзевском районах – в частности, Тоннельную и Интернациональную улицы, а также проложить 39 метров нового дорожного полотна, следует из техзадания.



Протяженность моста составит 1213 метров, левобережного подхода — 4494 м, правобережного — почти 700 м. По мосту будет организовано двухполосное движение с расчетной скоростью до 100км в час.



Спектр работ включает установку шумозащитных экранов, дорожных знаков, нанесение разметки, монтаж дождевой канализации, локальных очистных сооружений, освещения, системы видеонаблюдения, переустройство инженерных коммуникаций, благоустройство и озеленение прилегающей территории.



Исполнителю следует предоставить гарантию на мост сроком восемь лет, на верхний слой покрытия дороги – четыре года, на нижний — пять лет, на водоотводные сооружения — шесть.



АО «Уралмостострой» создано в Уфе в 1994 году. Согласно данным Контур.Фокус, не считая Башкортостана, филиалы компании действуют в Челябинской, Свердловской, Курганской областях и Пермском крае. Учредители — ООО «Юникс», ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» и ООО «Фа «Милком-Инвест». По итогам 2019 года выручка предприятия снизилась на четверть — до 3,6 млрд. Чистая прибыль выросла более чем вдвое — до 54,4 млн.

Автор: Альфия Кутлуева



