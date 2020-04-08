В Екатеринбурге построят первый в регионе арендный дом. Об этом «Строойгазете» сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ, уточнив, что застройщиком объекта выступает компания Брусника.

По информации пресс-службы, арендный дом на 300 квартир площадью около 14 тыс. кв. метров построят в жилом районе «Южные кварталы», который возводится между улицами Московская, Шаумяна и Фурманова. Площадь квартир в новостройке варьируется от 18 до 100 кв. метров. Заселить дом планируется в четвертом квартале 2022 года. На прилегающей территории обустроят детские и спортивные площадки, а также места для прогулок и отдыха.

Как отметил директор арендного жилья ДОМ.РФ Алим Битоков, Екатеринбург стал еще одним регионом, где реализуется проект арендного дома.

«Арендатор получает качественное жилье с современной отделкой, мебелью и бытовой техникой, а также необходимым сервисным обслуживанием. Арендные ставки будут установлены на уровне средней по Екатеринбургу арендной платы. Все отношения с арендаторами будут регулироваться официальным договором, а платежи проводиться онлайн через личный кабинет жильца, - пояснил он.

В пресс-службе отметили, что строительство арендного дома ведется с использованием проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ.

По словам директора по операционному управлению компании Брусника Александра Щиголя, участие в таких проектах позволяет застройщикам накапливать компетенции в новом, динамично развивающемся сегменте – рынке цивилизованной аренды.

«Проект арендного дома интересен нам, потому что это не продажа готового дома под задачи аренды, а возможность создания новой функции на этапе проектирования. Сегодня рынок арендного жилья не структурирован: при необходимости снять квартиру потребитель сталкивается со множеством барьеров. Застройщики не заинтересованы в формировании системного арендного фонда, поскольку это проекты с длинным возвратом денег. Но продукт арендного жилья должен присутствовать на рынке, как и квартиры в собственности», - прокомментировал он.

Справочно:

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина в ДОМ.РФ утверждена и действует программа развития рынка аренды. Цель программы – создание современных стандартов арендного жилья и развитие цивилизованного рынка аренды. В 2017 году запущен пилотный проект коммерческой аренды в Москве МФК «Лайнер», включающий 280 апартаментов. В 2020 году на рынок Москвы выйдет еще четыре арендных дома на 1650 единиц жилья, а также откроется бронирование 165 квартир в Воронеже.