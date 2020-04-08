В Кабардино-Балкарском филиале РусГидро завершились плановые капитальные ремонты гидроагрегата №1 Аушигерской ГЭС и гидроагрегата №3 Баксанской ГЭС. Гидроагрегаты были выведены в капитальный ремонт в соответствии с утвержденной годовой программой ремонтов филиала. Все работы на ГЭС ведутся с соблюдением правил защиты от коронавирусной инфекции.

В период капитального ремонта специалисты Баксанского участка АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро) провели типовой объем работ на гидроагрегатах. В частности, на каждом гидроагрегате восстановлены лопасти рабочих колес, подвижные и неподвижные лабиринтные уплотнения, лопатки направляющих аппаратов, отрегулированы турбинные и генераторные подшипники. Выполнен ремонт электрической и механической части генератора: систем торможения и регулирования гидроагрегатов, воздухоохладителей генераторов, систем технического водоснабжения и пожаротушения.

После окончания ремонтных работ гидроагрегаты были поставлены под нагрузку для проведения испытаний. После успешного завершения испытаний по каждому из них подписан акт, зафиксировавший, что капремонт был проведен в соответствии с нормативными требованиями.