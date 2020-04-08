8 апреля 2020, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика
В Кабардино-Балкарском филиале РусГидро завершились плановые капитальные ремонты гидроагрегата №1 Аушигерской ГЭС и гидроагрегата №3 Баксанской ГЭС. Гидроагрегаты были выведены в капитальный ремонт в соответствии с утвержденной годовой программой ремонтов филиала. Все работы на ГЭС ведутся с соблюдением правил защиты от коронавирусной инфекции.
В период капитального ремонта специалисты Баксанского участка АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро) провели типовой объем работ на гидроагрегатах. В частности, на каждом гидроагрегате восстановлены лопасти рабочих колес, подвижные и неподвижные лабиринтные уплотнения, лопатки направляющих аппаратов, отрегулированы турбинные и генераторные подшипники. Выполнен ремонт электрической и механической части генератора: систем торможения и регулирования гидроагрегатов, воздухоохладителей генераторов, систем технического водоснабжения и пожаротушения.
После окончания ремонтных работ гидроагрегаты были поставлены под нагрузку для проведения испытаний. После успешного завершения испытаний по каждому из них подписан акт, зафиксировавший, что капремонт был проведен в соответствии с нормативными требованиями.
«В рамках зимней ремонтной кампании на Аушигерской, Баксанской и Зарагижской ГЭС завершен капитальный ремонт гидроагрегатов, а на Кашхатау ГЭС продолжаются работы на гидроагрегате №2. Не смотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, все работы идут в соответствии с графиком и будут завершены в срок. Работы, выполненные в меженный период, обеспечат надежную работу оборудования и более эффективное использование гидроресурсов» - отметил и. о. главного инженера филиала Резуан Ашев.
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