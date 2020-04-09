В свете глобальной пандемии COVID-19 Ducab Group, один из крупнейших производителей в Объединённых Арабских Эмиратах и главный поставщик в энергетический сектор, сообщает о предпринятых мерах по обеспечению здоровья своих сотрудников и окружающих, а также о мерах по обслуживанию своих потребителей с минимальными перебоями. В полном соответствии со всеми мерами, к обеспечению которых призывает правительство ОАЭ, и основными рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) компания Ducab предпринимает все необходимые усилия для обеспечения здоровья и безопасности не только своих сотрудников, но также более широкого сообщества. Все офисные служащие работают из дома, принятие заказов, все процессы, связанные с поставками, и многое другое осуществляется дистанционно.

Компания разделила свои операции между Дубаем и Абу-Даби, прекратив любые физические встречи между исполнителями всех операций в каждом эмирате, в качестве меры по обеспечению безопасности людей и стабильности экологически безопасного бизнеса.

Внедрены усиленные гигиенические и санитарные меры на всех предприятиях и во всех помещениях компании Ducab, включая жилые помещения для рабочих, где организованы карантинные комнаты для любого рабочего, вернувшегося из-за рубежа. Проводится также измерение температуры всех, входящих во все помещения компании.

Производственные предприятия Ducab Cables, Ducab HV и DMB в ОАЭ остаются полностью действующими и продолжают работать с целью выполнения всех обязательств по договорным поставкам. Потребители работают с компанией Ducab для ускорения доставок по контрактам, включая преобразование традиционных процессов предпродажного контроля в видео свидетельства. Кроме того, в целях преодоления логистических проблем, связанных с изменениями в графиках отгрузок и усилением пограничного контроля, компания Ducab работает совместно с потребителями и соответствующими органами власти для минимизации какого-либо отрицательного влияния на поставки. Компания будет продолжать выполнять профилактические меры по обеспечению здоровья и безопасности своих сотрудников и всего населения ОАЭ.